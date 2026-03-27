Goldpreis
Gold mit Rally: +1,11 % in 24h auf 4.429,50 USD
Bullen treiben Gold nach oben: Kurs +1,11 % bei 4.429,50 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,27 %
|1 Monat
|-14,22 %
|3 Monate
|-1,67 %
|1 Jahr
|+47,18 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.209,69USD. Heute notiert Gold bei 4.429,50USD. Ihr Einsatz wäre nun 18.308,3USD wert – ein Zuwachs von +266,17 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
wallstreetONLINE-Forum: Gold-Sentiment gemischt. Bullische Ziele um 4000–4400 USD/oz (aktuell ca. 4400) stehen Abwärtsrisiken gegenüber. Geopolitik (Sanktionen, Konflikte) könnte Nachfrage beeinflussen; Exportbeschränkungen könnten Angebot verknappen. Kurzfristig Widerstand um 4400; Kursentwicklung der letzten 14 Tage uneinheitlich.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|351,70EUR
|+1,72 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|123,60EUR
|+1,49 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|251,68EUR
|+1,39 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|351,88EUR
|+0,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|95,49EUR
|+1,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|551,55EUR
|+0,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|368,74EUR
|+1,56 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|74,67EUR
|+2,06 %
|Long
|1
|0,00
|123,66EUR
|+1,36 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|10,34EUR
|+1,54 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.