Gold mit Rally: +1,11 % in 24h auf 4.429,50 USD

+1,11 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,27 % 1 Monat -14,22 % 3 Monate -1,67 % 1 Jahr +47,18 %

Der Goldpreis zieht deutlich an und legt umauf 4.429,50zu. Starke Nachfrage und ein klarer Aufwärtstrend sorgen für frische Impulse am Markt. Anleger beobachten, ob sich daraus weiteres Momentum entwickelt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.209,69USD. Heute notiert Gold bei 4.429,50USD. Ihr Einsatz wäre nun 18.308,3USD wert – ein Zuwachs von +266,17 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

wallstreetONLINE-Forum: Gold-Sentiment gemischt. Bullische Ziele um 4000–4400 USD/oz (aktuell ca. 4400) stehen Abwärtsrisiken gegenüber. Geopolitik (Sanktionen, Konflikte) könnte Nachfrage beeinflussen; Exportbeschränkungen könnten Angebot verknappen. Kurzfristig Widerstand um 4400; Kursentwicklung der letzten 14 Tage uneinheitlich.