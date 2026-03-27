Ökonom Felbermayr ist neuer Wirtschaftsweiser

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der österreichische Ökonom Gabriel Felbermayr ist offiziell in den Rat der "Wirtschaftsweisen" berufen worden. Das teilte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, wie das Gremium offiziell heißt, in Wiesbaden mit.

Der Sachverständigenrat ist Deutschlands wichtigstes Beratungsgremium für Wirtschaftspolitik. Vorschlagsrecht für seine Besetzung hat die Bundesregierung, berufen werden die Mitglieder vom Bundespräsidenten.