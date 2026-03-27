Bernstein senkt Ziel für CTS Eventim auf 94 Euro - 'Outperform'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -24,05 % und einem Kurs von 51,15 auf Tradegate (27. März 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -21,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,15 %.

Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 4,92 Mrd..

CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +81,64 %/+124,15 % bedeutet.