ANALYSE-FLASH
Bernstein senkt Ziel für CTS Eventim auf 94 Euro - 'Outperform'
- Bernstein senkte Kursziel CTS Eventim auf 94 Euro
- Erwartungen übertroffen aber Ausblick enttäuschend
- Pläne vorhanden, Umsetzung und Kosten offen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim nach Zahlen von 100 auf 94 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Die Erwartungen seien übertroffen worden, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend in ihrer Erstbewertung des vierten Geschäftsquartals. Enttäuschend sei aber der Ausblick. Der Eventvermarkter habe Pläne, doch entscheidend sei deren Ausführung. Investitionen seien erforderlich, doch über deren Höhe sei bisher noch nichts bekannt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:29 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -24,05 % und einem Kurs von 51,15 auf Tradegate (27. März 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -21,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,15 %.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 4,92 Mrd..
CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +81,64 %/+124,15 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 94 Euro
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Schulenberg hat mal eben für 10 Mio. zu 54,37 gekauft...
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