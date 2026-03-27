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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein senkt Ziel für CTS Eventim auf 94 Euro - 'Outperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein senkte Kursziel CTS Eventim auf 94 Euro
    • Erwartungen übertroffen aber Ausblick enttäuschend
    • Pläne vorhanden, Umsetzung und Kosten offen
    ANALYSE-FLASH - Bernstein senkt Ziel für CTS Eventim auf 94 Euro - 'Outperform'
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim nach Zahlen von 100 auf 94 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Die Erwartungen seien übertroffen worden, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend in ihrer Erstbewertung des vierten Geschäftsquartals. Enttäuschend sei aber der Ausblick. Der Eventvermarkter habe Pläne, doch entscheidend sei deren Ausführung. Investitionen seien erforderlich, doch über deren Höhe sei bisher noch nichts bekannt./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:29 / UTC

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    ISIN:DE0005470306WKN:547030

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -24,05 % und einem Kurs von 51,15 auf Tradegate (27. März 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -21,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 4,92 Mrd..

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +81,64 %/+124,15 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 94 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 94,00, was eine Steigerung von +82,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu CTS Eventim - 547030 - DE0005470306

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über CTS Eventim. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursverluste der CTS Eventim‑Aktie nach Zahlen: Intraday/Tradegate‑Gaps von rund −15% bis −20%, Kurse teils unter 50–54 €. Erwähnt wird ein Directors‑Kauf (Schulenberg 10 Mio. zu 54,37) und Nachkäufe bei 52,5–54,5. Nutzer sehen Übertreibung bzw. große Verkäufer als Auslöser, andere verweisen auf positive Q4/Analysten und Risiken durch Inflation/ Konsumklima.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber CTS Eventim eingestellt.

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