Regierungssprecher
Trump-Äußerung raubt uns nicht den Schlaf
- Bundesregierung bleibt zurückhaltend bei Trump
- Regierungssprecher kündigt interne Bewertung an
- Merz betont Deutschland bleibt deutlich außen vor
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung reagiert zurückhaltend auf neue Kritik von US-Präsident Donald Trump wegen ausbleibender Hilfe bei der Sicherung der Straße von Hormus. "Wir kommentieren jetzt nicht jede Äußerung anderer Staatsoberhäupter und werden auch in diesem Fall diese Äußerung intern bewerten", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius vor Journalisten in Berlin.
Man stehe im engen Kontakt mit der US-Regierung. "Aber es ist jetzt keine Äußerung, die uns den Schlaf raubt", fügte er hinzu.
Trump hatte Deutschland am Vortag im Zusammenhang mit dem Krieg gegen den Iran kritisiert: Als er die Spitze Deutschlands ("the head of Germany") habe sagen hören, dies sei nicht unser Krieg, habe er gesagt, "die Ukraine ist nicht unser Krieg, wir haben geholfen". Das sei eine sehr unangemessene Äußerung gewesen, fügte er mit Blick auf die deutsche Position hinzu.
Mehrere führende deutsche Politiker hatten sich so oder so ähnlich geäußert. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte bei einem Besuch in Norwegen: "Deutschland ist nicht Teil dieses Krieges, und wir wollen es auch nicht werden."
Zur aktuellen Arbeitsatmosphäre zwischen Berlin und Washington vor diesem Hintergrund gefragt, sagte Regierungssprecher Kornelius, es gebe einen Grundton, der eine vernünftige Zusammenarbeit möglich macht. "Auf dieser Basis wird auch miteinander gearbeitet. Sie können sicher sein, dass die Arbeitsebene im engen Kontakt miteinander steht und da konstruktiv miteinander umgegangen wird."/jr/DP/stw
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Wir alle müssen uns so schnell wie möglich so unabhängig wie möglich von Öl und Gas machen. Das ist ja nichts Neues. Dumm nur, dass uns Merkel, lobbyiert von Gas-Gerd im Hintergrund, auf den Gas-Kurs gebracht hat und Katherinchen nicht kapiert, dass das bei den massiv gesunkenen Speicherkosten in Zukunft gar nicht mehr in dem Maße nötig ist.
Seh ich genauso wie du - ich hab Ölaktien wie Devon, Occidental usw und gebe keine davon ab - bis zum Wochenende mag er Öl zwar runter reden und die Märkte beruhigen aber das böse Erwachen wird kommen. Iran dementiert alles und kann jeder für sich entscheiden ob Trumpo glaubwürdiger ist oder der Sprecher im Iran.
Ich glaube dass Trump nur auf Zeit spielt. Der Iran hat die Bedingungen klar kommuniziert aber die USA wird diese niemals erfüllen können und wollen. Der Iran ist in der besseren strategischen Positionierung meiner Meinung nach.