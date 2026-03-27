    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Regierungssprecher

    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trump-Äußerung raubt uns nicht den Schlaf

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesregierung bleibt zurückhaltend bei Trump
    • Regierungssprecher kündigt interne Bewertung an
    • Merz betont Deutschland bleibt deutlich außen vor
    Regierungssprecher - Trump-Äußerung raubt uns nicht den Schlaf
    Foto: Stringer - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung reagiert zurückhaltend auf neue Kritik von US-Präsident Donald Trump wegen ausbleibender Hilfe bei der Sicherung der Straße von Hormus. "Wir kommentieren jetzt nicht jede Äußerung anderer Staatsoberhäupter und werden auch in diesem Fall diese Äußerung intern bewerten", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius vor Journalisten in Berlin.

    Man stehe im engen Kontakt mit der US-Regierung. "Aber es ist jetzt keine Äußerung, die uns den Schlaf raubt", fügte er hinzu.

    Trump hatte Deutschland am Vortag im Zusammenhang mit dem Krieg gegen den Iran kritisiert: Als er die Spitze Deutschlands ("the head of Germany") habe sagen hören, dies sei nicht unser Krieg, habe er gesagt, "die Ukraine ist nicht unser Krieg, wir haben geholfen". Das sei eine sehr unangemessene Äußerung gewesen, fügte er mit Blick auf die deutsche Position hinzu.

    Mehrere führende deutsche Politiker hatten sich so oder so ähnlich geäußert. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte bei einem Besuch in Norwegen: "Deutschland ist nicht Teil dieses Krieges, und wir wollen es auch nicht werden."

    Zur aktuellen Arbeitsatmosphäre zwischen Berlin und Washington vor diesem Hintergrund gefragt, sagte Regierungssprecher Kornelius, es gebe einen Grundton, der eine vernünftige Zusammenarbeit möglich macht. "Auf dieser Basis wird auch miteinander gearbeitet. Sie können sicher sein, dass die Arbeitsebene im engen Kontakt miteinander steht und da konstruktiv miteinander umgegangen wird."/jr/DP/stw




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Regierungssprecher Trump-Äußerung raubt uns nicht den Schlaf Die Bundesregierung reagiert zurückhaltend auf neue Kritik von US-Präsident Donald Trump wegen ausbleibender Hilfe bei der Sicherung der Straße von Hormus. "Wir kommentieren jetzt nicht jede Äußerung anderer Staatsoberhäupter und werden auch in …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     