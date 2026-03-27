Barclays senkt Ziel für Siemens auf 220 Euro - 'Underweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,34 % und einem Kurs von 204,7 auf Tradegate (27. März 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -0,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,74 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 163,12 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 275,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 325,00EUR was eine Bandbreite von +7,58 %/+58,92 % bedeutet.