ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Siemens auf 220 Euro - 'Underweight'
- Barclays senkt Kursziel Siemens von 225 auf 220 Euro
- Barclays belässt Einstufung für Siemens auf Underweight
- Stabilerer Free Cashflow, Aktie weiterhin nicht günstig
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 225 auf 220 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Industriekonzern habe zuletzt einen beständigeren Free Cashflow erzielt, schrieb Vlad Sergievskii am Donnerstagabend. Es gebe operative Verbesserungen, aber auch offene Fragen. Die Aktie sei trotz ihres Rückgangs weiterhin nicht günstig./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 22:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,34 % und einem Kurs von 204,7 auf Tradegate (27. März 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -0,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 163,12 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 275,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 325,00EUR was eine Bandbreite von +7,58 %/+58,92 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 220 Euro
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Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101
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Das finde ich richtig klasse!!!
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Die Sache ist doch die, dass Du nicht konstruktiv austauscht, sonder Seitenweise in das Forum jammerst. Das stelle ich sachlich fest.