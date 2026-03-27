SAP will US-Softwarefirma Reltio übernehmen
- SAP übernimmt US-Datenmanagementanbieter Reltio
- Stärkung der SAP Business Data Cloud für KI
- Abschluss im zweiten oder dritten Quartal 2026
WALLDORF/REDWOOD CITY (dpa-AFX) - Der Softwarehersteller SAP kauft in den USA zu. Das Dax-Unternehmen hat einen Vertrag zum Kauf des Anbieters für Datenmanagement-Software Reltio unterzeichnet, wie SAP am Freitag in Walldorf und Redwood City mitteilte. Der Zukauf soll die SAP Business Data Cloud stärken und Kunden dabei unterstützen, ihre Unternehmensdaten für KI-Anwendungen aufzubereiten. Finanzielle Details zur Übernahme wurden nicht genannt.
Der Vollzug des Geschäfts wird für das zweite oder dritte Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 144,0 auf Tradegate (27. März 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -10,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,21 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 176,07 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +20,94 %/+79,68 % bedeutet.
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Immer feste druff.
na zumindest kann der Asam (CFO) jetzt jede menge Aktien bekommen für sein 10Mrd Aktienrückkaufprogramm.
Die Stabilisierung hätte auch vorher auf dem Niveau attraktiv und abgeschlossen sein können.
Denke das zwischen 120-130 in der nächsten Woche die Tiefs erreicht sind.
Dann könnte man eine Position bis 170€ laufen lassen können.
Ich würde mich dann aber schon bei 16x,00 verabschieden.