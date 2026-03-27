SAP will US-Softwarefirma Reltio übernehmen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 144,0 auf Tradegate (27. März 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -10,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,21 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 176,07 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +20,94 %/+79,68 % bedeutet.