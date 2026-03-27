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    SAP will US-Softwarefirma Reltio übernehmen

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP übernimmt US-Datenmanagementanbieter Reltio
    • Stärkung der SAP Business Data Cloud für KI
    • Abschluss im zweiten oder dritten Quartal 2026
    SAP will US-Softwarefirma Reltio übernehmen
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    WALLDORF/REDWOOD CITY (dpa-AFX) - Der Softwarehersteller SAP kauft in den USA zu. Das Dax-Unternehmen hat einen Vertrag zum Kauf des Anbieters für Datenmanagement-Software Reltio unterzeichnet, wie SAP am Freitag in Walldorf und Redwood City mitteilte. Der Zukauf soll die SAP Business Data Cloud stärken und Kunden dabei unterstützen, ihre Unternehmensdaten für KI-Anwendungen aufzubereiten. Finanzielle Details zur Übernahme wurden nicht genannt.

    Der Vollzug des Geschäfts wird für das zweite oder dritte Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen./err/stk

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    ISIN:DE0007164600WKN:716460

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 144,0 auf Tradegate (27. März 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -10,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 176,07 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +20,94 %/+79,68 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der SAP-Aktie: Trading-Ideen (z.B. 120 kaufen/160–170 verkaufen), Dividende €2,50 und €10 Mrd. Rückkauf, Effekte auf Freefloat (~7%) und ARP‑Timing/Safe‑Harbour-Regeln. Fundament: Cloud/HANA‑Migration als Ertragsquelle trotz zögerlicher IT‑Budgets und konjunktureller Risiken; Hoffnung auf positive Q1‑Cloud‑Zahlen. Technisch: Oszillation um 300‑MA, mögliche Gegenbewegung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

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    dpa-AFX
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