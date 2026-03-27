Börsen Update
Börsen Update Europa - 27.03. - TecDAX schwach -2,51 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht bei 22.324,89 PKT und verliert bisher -1,29 %.
Top-Werte: BASF +1,83 %, Symrise +1,06 %, Deutsche Boerse +0,61 %
Flop-Werte: Siemens Energy -5,04 %, Infineon Technologies -4,58 %, Commerzbank -3,10 %
Der MDAX steht bei 27.704,76 PKT und verliert bisher -2,42 %.
Top-Werte: Evonik Industries +5,20 %, Lanxess +1,74 %, Porsche AG +0,73 %
Flop-Werte: CTS Eventim -23,78 %, AIXTRON -8,00 %, Jenoptik -5,45 %
Der TecDAX steht bei 3.353,72 PKT und verliert bisher -2,51 %.
Top-Werte: Kontron +5,44 %, SMA Solar Technology +4,22 %, CANCOM SE +3,55 %
Flop-Werte: AIXTRON -8,00 %, SUESS MicroTec -7,88 %, Jenoptik -5,45 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:48) bei 5.505,25 PKT und fällt um -0,97 %.
Top-Werte: Sanofi +2,08 %, BASF +1,83 %, Air Liquide +1,55 %
Flop-Werte: Siemens Energy -5,04 %, Infineon Technologies -4,58 %, Schneider Electric -2,92 %
Der ATX steht aktuell (13:59:50) bei 5.287,31 PKT und fällt um -1,49 %.
Top-Werte: Lenzing +1,03 %, Oesterreichische Post 0,00 %, OMV -0,37 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,60 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,42 %, voestalpine -2,28 %
Der SMI steht aktuell (13:59:50) bei 12.583,59 PKT und steigt um +0,11 %.
Top-Werte: Novartis +0,84 %, Alcon +0,62 %, Givaudan +0,16 %
Flop-Werte: Swisscom -3,72 %, ABB -3,01 %, Holcim -2,77 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 7.715,79 PKT und fällt um -0,60 %.
Top-Werte: Sanofi +2,08 %, Pernod Ricard +1,99 %, Air Liquide +1,55 %
Flop-Werte: LEGRAND -3,26 %, STMicroelectronics -2,96 %, Schneider Electric -2,92 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.857,40 PKT und fällt um -1,36 %.
Top-Werte: AstraZeneca +4,18 %, Securitas Shs(B) +0,84 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,48 %
Flop-Werte: Essity Registered (B) -3,70 %, ABB -3,01 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -2,71 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 4.980,00 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,70 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,36 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,10 %
Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -3,80 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -2,84 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,69 %
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