Sanofi Aktie steigt um +2,08 % - 27.03.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +2,08 % konnte die Sanofi Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,95 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Sanofi Aktie. Nach einem Plus von +1,95 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 82,60€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Sanofi ist ein führendes Pharmaunternehmen, das innovative Gesundheitslösungen bietet, mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Sanofi Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,38 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sanofi Aktie damit um +6,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,65 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Sanofi um -2,37 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,97 % geändert.

Sanofi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,21 % 1 Monat +1,65 % 3 Monate -1,38 % 1 Jahr -19,80 %

Informationen zur Sanofi Aktie

Es gibt 1 Mrd. Sanofi Aktien. Damit ist das Unternehmen 100,09 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Sanofi’s Sarclisa subcutaneous formulation administered via on-body injector recommended for EU approval by the CHMP to treat multiple myeloma Recommendation based on positive results demonstrating comparable efficacy, pharmacokinetics, and safety …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von AstraZeneca und Co.

AstraZeneca, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,93 %.

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Ob die Sanofi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sanofi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.