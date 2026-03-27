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    Sanofi Aktie steigt um +2,08 % - 27.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Sanofi Aktie bisher um +2,08 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Sanofi Aktie.

    Besonders beachtet! - Sanofi Aktie steigt um +2,08 % - 27.03.2026
    Foto: Jan Woitas - dpa

    Sanofi ist ein führendes Pharmaunternehmen, das innovative Gesundheitslösungen bietet, mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung.

    Sanofi Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 27.03.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +2,08 % konnte die Sanofi Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,95 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Sanofi Aktie. Nach einem Plus von +1,95 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 82,60. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Sanofi Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,38 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sanofi Aktie damit um +6,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,65 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Sanofi um -2,37 % verloren.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,97 % geändert.

    Sanofi Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,21 %
    1 Monat +1,65 %
    3 Monate -1,38 %
    1 Jahr -19,80 %

    Informationen zur Sanofi Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Sanofi Aktien. Damit ist das Unternehmen 100,09 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 27.03. - TecDAX schwach -2,51 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Sanofi’s Sarclisa subcutaneous formulation administered via on-body injector recommended for EU approval by the CHMP to treat multiple myeloma


    Sanofi’s Sarclisa subcutaneous formulation administered via on-body injector recommended for EU approval by the CHMP to treat multiple myeloma Recommendation based on positive results demonstrating comparable efficacy, pharmacokinetics, and safety …

    Börsenstart Europa - 27.03. - MDAX schwach -2,10 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von AstraZeneca und Co.

    AstraZeneca, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,93 %.

    Sanofi Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Sanofi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sanofi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Sanofi

    +1,93 %
    +6,16 %
    +2,15 %
    -1,59 %
    -19,39 %
    -16,71 %
    +0,69 %
    +21,19 %
    +113,07 %
    ISIN:FR0000120578WKN:920657



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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