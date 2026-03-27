Bitcoin stürzt unter 67.000 USD – Krypto-Schock vor dem Wochenende - 27.03.26

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -3,19 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 69.134,01USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -3,42 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -2,07 %, Solana SOL/USD änderte sich um -3,93 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -1,83 %, ETH/USD um -0,81 %, SOL/USD um -2,94 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -4,47 %.