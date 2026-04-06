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    Börsenfeiertag

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    Börsen am Ostermontag: Handelszeiten am 6. April 2026

    Am Ostermontag bleiben die deutschen Börsen geschlossen. An der Wall Street findet der Handel am Ostermontag hingegen normal statt.

    Börsenfeiertag - Börsen am Ostermontag: Handelszeiten am 6. April 2026
    Foto: Milo Hess - ZUMA Press Wire

    Deutschland: Xetra und Börse Frankfurt

    06. April, 2026: Handelsfreier Tag.

    Elektronische Handelsplätze

     

    Tradegate Exchange (Berlin)

    06. April, 2026:  Handelsfreier Tag.

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    Quotrix (Düsseldorf)

    06. April, 2026: Handelsfreier Tag.

     

    Gettex (München)

    06. April, 2026: Handelsfreier Tag.

     

    Lang & Schwarz Exchange (Düsseldorf)

    06. April, 2026: Handelsfreier Tag.

    USA: NYSE & Nasdaq

    Ostermontag ist an US-Börsen ein normaler Handelstag. 

    • 06. April, 2026: Normaler Handelstag (15:30 bis 22:00 Uhr MESZ)

    Großbritannien

    06. April2026: Die Börse in London bleibt geschlossen.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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