Börsenfeiertag
Börsen am Ostermontag: Handelszeiten am 6. April 2026
Am Ostermontag bleiben die deutschen Börsen geschlossen. An der Wall Street findet der Handel am Ostermontag hingegen normal statt.
Foto: Milo Hess - ZUMA Press Wire
Deutschland: Xetra und Börse Frankfurt
06. April, 2026: Handelsfreier Tag.
Elektronische Handelsplätze
Tradegate Exchange (Berlin)
06. April, 2026: Handelsfreier Tag.
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Quotrix (Düsseldorf)
06. April, 2026: Handelsfreier Tag.
Gettex (München)
06. April, 2026: Handelsfreier Tag.
Lang & Schwarz Exchange (Düsseldorf)
06. April, 2026: Handelsfreier Tag.
USA: NYSE & Nasdaq
Ostermontag ist an US-Börsen ein normaler Handelstag.
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06. April, 2026: Normaler Handelstag (15:30 bis 22:00 Uhr MESZ)
Großbritannien
06. April, 2026: Die Börse in London bleibt geschlossen.
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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
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