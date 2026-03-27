ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für Lufthansa auf 9,40 Euro - 'Buy'
- UBS senkt Kursziel Lufthansa auf 9,40 Euro bleibt Buy
- Castle passt Schätzungen wegen Treibstoffkosten an
- Lufthansa erwartet Erholung der Verkehrszahlen 2026
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa von 9,50 auf 9,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle passte seine Schätzungen für Europas Fluggesellschaften am Donnerstagnachmittag an die gestiegenen Treibstoffkosten und sonstige absehbare Auswirkungen des Iran-Kriegs an. Die Prognosen blieben aber äußerst wackelig angesichts der derzeitigen Unsicherheit. Am deutlichsten sinken Castles Schätzungen bei Air France-KLM und Wizz Air. Bei der Lufthansa setzt er 2026 weiterhin auf eine Erholung der Verkehrszahlen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 15:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 7,414 auf Tradegate (27. März 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +2,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,89 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -19,25 %/+21,13 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 9,40 Euro
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Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125
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Ja, tatsächlich hat man geantwortet, aber das darf ich hier nicht schreiben!
Dort scheint ein starker Widerstand zu sein.
Auch als langjähriges Mitglied in der VC bin ich schockiert über diesen Arbeitskampf und welche Folgen dadurch entstehen!