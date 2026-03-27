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    ANALYSE-FLASH

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    UBS senkt Ziel für Lufthansa auf 9,40 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS senkt Kursziel Lufthansa auf 9,40 Euro bleibt Buy
    • Castle passt Schätzungen wegen Treibstoffkosten an
    • Lufthansa erwartet Erholung der Verkehrszahlen 2026
    ANALYSE-FLASH - UBS senkt Ziel für Lufthansa auf 9,40 Euro - 'Buy'
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa von 9,50 auf 9,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle passte seine Schätzungen für Europas Fluggesellschaften am Donnerstagnachmittag an die gestiegenen Treibstoffkosten und sonstige absehbare Auswirkungen des Iran-Kriegs an. Die Prognosen blieben aber äußerst wackelig angesichts der derzeitigen Unsicherheit. Am deutlichsten sinken Castles Schätzungen bei Air France-KLM und Wizz Air. Bei der Lufthansa setzt er 2026 weiterhin auf eine Erholung der Verkehrszahlen./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 15:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

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    Deutsche Lufthansa

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    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 7,414 auf Tradegate (27. März 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +2,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,89 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -19,25 %/+21,13 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 9,40 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,40, was eine Steigerung von +26,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf Kurs und Fundament der Lufthansa: gestiegene Buchungen, zusätzliche Flüge und bessere Auslastung versus höhere Kerosinkosten trotz rund 80% Hedging; Metzler-Upgrade (Buy); Sorgen um Demand Destruction und Ausweich zu Billigairlines sowie technischer Rückschlag bis etwa 6 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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    dpa-AFX
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