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    Aktien New York Ausblick

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    Moderate Verluste erwartet - Nahost-Unsicherheit

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Märkte bremsten Talfahrt wegen Öl und Risiko
    • Nervosität wegen Nahostkonflikt und Ölpreisanstieg
    • Chinas Untersuchung drückt Marktstimmung vor Gipfel
    Aktien New York Ausblick - Moderate Verluste erwartet - Nahost-Unsicherheit
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften ihre steile Talfahrt vom Vortag am Freitag gebremst fortsetzen. Angesichts des sich hinziehenden Krieges im Nahen Osten hält die Nervosität der Anleger an. Die Ölpreise sind wieder deutlich gestiegen und erhöhen damit die weltweiten Konjunktursorgen. Die Marktstimmung ist zudem durch Chinas Entscheidung belastet, im Vorfeld eines erwarteten Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Präsident Xi Jinping eine Handelsuntersuchung gegen die USA einzuleiten.

    Der Broker IG taxierte den Wall-Street-Index Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart 0,4 Prozent tiefer auf 45.781 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von rund 0,4 Prozent an. Der überwiegend auf Technologiewerte ausgerichtete Nasdaq 100 wird am Freitag mit 0,6 Prozent im Minus bei 23.444 Zählern erwartet, was einen Wochenverlust von rund 1,9 Prozent signalisiert.

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    Die Verlängerung des US-Ultimatums für den Iran zur Freigabe der Straße von Hormus mindere die Risiken nicht, und das sei an den Märkten spürbar, sagte Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management. Trump verlängerte sein Ultimatum nun bis zum 6. April. Bis dahin sollen keine iranischen Kraftwerke angegriffen werden. Experten befürchten noch weitreichendere Auswirkungen auf die Energieversorgung und die Ölpreise, was die Angst vor einer Inflationsspirale schürt, die die Zentralbanken zu einer Straffung der Geldpolitik zwingen könnte.

    Unter den Einzelwerten könnten einige kleinere Aktien im Anlegerfokus stehen. So sprangen die Papiere von Unity Software im vorbörslichen Handel um 15 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte unerwartet gute vorläufige Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal bekanntgegeben.

    Die Titel Argan Inc. verteuerten sich vorbörslich um 10,8 Prozent, nachdem der Kraftwerksbauer bei Umsatz und Gewinn je Aktie im vierten Quartal die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen hatte.

    Für die Anteilsscheine von Rocket Pharmaceuticals ging es vorbörslich um 7,5 Prozent aufwärts. Die US-Gesundheitsbehörde FDA erteilte dem Medikament Kresladi des Arzneimittelentwicklers die Marktzulassung. Kresladi wird für die Behandlung einer seltenen Erkrankung der weißen Blutkörperchen bei Kindern eingesetzt.

    Die Aktien von Tripadvisor stiegen vorbörslich um 4,1 Prozent auf 10,36 US-Dollar. Zuvor hatte die Bank of America die Papiere des Online-Reisevermittlers von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 14 auf 15 Dollar erhöht./edh/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rocket Pharmaceuticals Aktie

    Die Rocket Pharmaceuticals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 45.692 auf Ariva Indikation (27. März 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rocket Pharmaceuticals Aktie um +27,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rocket Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 464,89 Mio..




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