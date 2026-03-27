DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB vor Zahlen mit einem Kursziel von 58 Franken auf "Sell" belassen. Direkte Auswirkungen des Iran-Kriegs sollten noch begrenzt sein, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Resultate des ersten Quartals. In der Region Nahost erwirtschafteten die Schweizer weniger als fünf Prozent ihres Umsatzes. Die Energie- und Rohstoffkosten machten bei ABB weniger als ein Prozent beziehungsweise sieben Prozent aus. Das Geschäft mit der Elektrifizierung dürfte seiner Einschätzung nach die Erwartungen erneut übertreffen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,13 % und einem Kurs von 68,19EUR auf Lang & Schwarz (27. März 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 58

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

