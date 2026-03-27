Die Krone des US-Dollars wackelt

Tatsächlich war der US-Dollar noch zu Beginn der Ukraine-Krise 2022 der unangefochtene Profiteur. Damals eilte die Federal Reserve mit Zinserhöhungen voraus, während andere Zentralbanken zögerten. Heute ist das Bild ein anderes. Die Zinsdifferenzen stützen den US-Dollar dieses Mal nicht, erklärt George Sarvelos, weltweiter Leiter FX-Analyse bei der Deutschen Bank. Die Europäische Zentralbank, die Bank of England und sogar die Bank of Japan agieren diesmal überraschend aggressiv, bei der EZB ist bereits im April die erste Zinserhöhung möglich. Wenn die Zinsaussichten weltweit steigen, schwindet der relative Renditevorteil der USA.

Der März 2026 hätte ein Wendepunkt an den Devisenmärkten sein können. Mit einem Plus von 2,6 Prozent verzeichnet der US-Dollar-Index , der die Entwicklung gegenüber den sechs wichtigsten Weltwährungen abbildet, den stärksten Monatszuwachs seit Juli letzten Jahres. Auf den ersten Blick scheint das alte Drehbuch der Wall Street wieder zu greifen: In Zeiten geopolitischer Instabilität – befeuert durch den eskalierenden Konflikt im Nahen Osten – flüchten Investoren in den "sicheren Hafen" US-Dollar.

Zudem beobachten Strategen ein Phänomen, das sie als "Hedge America" bezeichnen. Investoren kaufen zwar US-Vermögenswerte (Aktien, Anleihen), weil die USA wirtschaftlich stabil erscheinen, sichern sich aber gleichzeitig gegen einen Wertverlust des US-Dollars ab. Der Greenback profitiert also von der Notwendigkeit, Öltransaktionen abzuwickeln, während parallel dazu aktiv nach Wegen gesucht wird, den US-Dollar loszuwerden oder sein Risiko zu neutralisieren.

Für die US-Wirtschaft insgesamt spricht, dass es als großer Öl- und Gasproduzent gegen Energie-Preisschocks geschützt sind. Aber angesichts der enormen Kriegsausgaben wächst die Sorge, dass die Staatsverschuldung immer schwerer finanziert werden kann.

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Die brisanteste Entwicklung findet jedoch auf den Weltmeeren statt. Der Iran-Konflikt könnte laut der Deutschen Bank als Katalysator für das Ende der "Petrodollar-Dominanz" wirken. Berichte, wonach der Iran Schiffspassagen durch die strategisch wichtige Straße von Hormus nur gegen Zahlungen in chinesischen Yuan erlaubt, lassen aufhorchen. "Der Konflikt könnte die Geburtsstunde des Petroyuan sein", schreibt Mallika Sachdeva von der Deutschen Bank.

Seit 1974 basierte das globale Finanzsystem darauf, dass Öl in US-Dollar gehandelt wird. Doch die Risse im Fundament werden tiefer. China ist mittlerweile der größte Abnehmer für iranisches und saudi-arabisches Öl. Es macht eigentlich Sinn, den Handel in der Währung des größten Abnehmers abzurechnen. Sowieso schon experimentieren Golfstaaten mit dem Projekt mBridge, einer digitalen Infrastruktur für Zahlungen ohne US-Dollar. Hinzu kommt, dass asiatische Zentralbanken aktuell massiv Dollar-Reserven verkaufen, um ihre eigenen Währungen gegen die importierte Inflation zu schützen. Das drückt den Dollarkurs.

Diese strukturellen Verschiebungen erklären, warum der US-Dollar trotz Rekordpreisen für Energie nicht noch stärker aufwertet. Und auch die langfristigen Aussichten für die Devise bleiben düster. Sollten die USA und der Iran eine Friedenslösung finden, könnte die "Safe-Haven"-Prämie schlagartig wegfallen. Der US-Dollar dominiert aktuell nur, weil die physische Nachfrage nach Rohöl sofortige Liquidität in der Währung erfordert.

Doch die mittel- und langfristigen Kapitalflüsse haben sich verändert. Wenn ausländische Zentralbanken ihre Bestände abbauen und der private Sektor den Kauf von US-Assets drosselt, verliert der US-Dollar seine Rolle als alternativloser Anker. Der "König Dollar" sitzt zwar noch auf dem Thron, doch die Krone wackelt – herausgefordert durch eine multipolare Weltordnung und den Aufstieg des Yuan im globalen Energiehandel.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion