Barclays senkt Ziel für Symrise auf 81 Euro - 'Equal Weight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 72,12 auf Tradegate (27. März 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +2,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,47 %.

Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,08 Mrd..

Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Symrise Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 81,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +12,31 %/+38,66 % bedeutet.