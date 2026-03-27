ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Symrise auf 81 Euro - 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 84 auf 81 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Inflation komme bei den Zutatenherstellern innerhalb von Europas Chemiebranche an, schrieb Alex Sloane am Donnerstagnachmittag mit Blick auf den Kostensprung durch den Nahost-Krieg. Der Preisschock lasse das Preiskarussell wieder drehen. Das Hauptproblem sei aber der Absatz. Beim Schweizer Symrise-Konkurrenten Givaudan strich Sloane sein positives Anlagevotum, da er dort die Risiken für besonders akut hält./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 72,12 auf Tradegate (27. März 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +2,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,08 Mrd..
Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Symrise Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 81,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +12,31 %/+38,66 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 81 Euro
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Community Beiträge zu Symrise - SYM999 - DE000SYM9999
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Daher sind nicht Cashwirksame Abschreibungen halt an sich wumpe außer ggf. für die Bilanzqualität. Das es nicht lief hat man ja in den Zahlen und der Beerttung gesehen.