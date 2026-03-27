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    Green Bridge Metals: Kupfersulfid & Ilmenit bei ersten Bohrungen in Minnesota entdeckt

    Green Bridge Metals rückt mit neuen Bohrergebnissen im Titac-Projekt in Minnesotas Duluth Complex potenziell strategische Kupfer- und Titandioxid-Ressourcen in den Fokus.

    Green Bridge Metals: Kupfersulfid & Ilmenit bei ersten Bohrungen in Minnesota entdeckt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252
    • Green Bridge Metals (ISIN CA3929211025; WKN A3EW4S) informiert über das Titac‑Projekt im „South Contact District“ des Duluth Complex im Nordosten Minnesotas.
    • Im Phase‑1‑Diamantkernbohrprogramm „Titac South“ wurden drei Bohrlöcher mit insgesamt 1.196 m niedergebracht, um Kupfermineralisierung innerhalb und nahe der bekannten Titandioxid‑Ressource zu untersuchen.
    • In allen drei Bohrlöchern wurde über größere Abschnitte sichtbare Sulfidmineralisierung festgestellt, vorwiegend Chalkopyrit (CuFeS2) als Einsprengungen und kleine Erzadern in ungefähr 100–450 m Tiefe; Ilmenit trat durchgehend im gesamten ultramafischen Intrusionsbereich auf.
    • Die bisherigen Feststellungen beruhen nur auf visueller Protokollierung; Probenahme, Qualitätskontrollen und unabhängige Laboranalysen laufen derzeit und sollen nach Prüfung veröffentlicht werden.
    • Kontext: Vorhandene verifizierte Mineralressource von 45,1 Mio. t mit 15 % TiO2 sowie 13,3 Mio. t Ilmenit (Marktbewertung ca. 350 USD/t); Titandioxid und Kupfer gelten als strategische Rohstoffe mit steigender Nachfrage/Preisen.
    • Hinweis/Risiko: Die Mitteilung ist eine Marketinginformation mit erklärten Interessenkonflikten und keine unabhängige Anlageberatung; Green Bridge ist ein Early‑Stage‑Unternehmen mit entsprechend hohem Risiko (u. a. Verwässerung, Totalverlust möglich).

    Der Kurs von Green Bridge Metals Corporation lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1435EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,41 % im Plus.


    Green Bridge Metals Corporation

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    ISIN:CA3929211025WKN:A3EW4S





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