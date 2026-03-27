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    Secunet Security Networks setzt neue Dividendenpolitik – Mehr Rendite für Aktionäre!

    secunet richtet seine Dividendenpolitik neu aus: Mehr Spielraum für Wachstum aus eigener Kraft, zugleich verlässliche Beteiligung der Aktionäre am Konzernerfolg.

    Secunet Security Networks setzt neue Dividendenpolitik – Mehr Rendite für Aktionäre!
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Vorstand der secunet Security Networks AG hat eine neue Dividendenpolitik beschlossen, um das zukünftige Wachstum stärker aus der eigenen Ertragskraft zu finanzieren.
    • Die Dividenden sollen künftig am Konzernergebnis nach Steuern ausgerichtet werden, mit einer Ausschüttungsquote zwischen 30% und 50%.
    • Die neue Dividendenpolitik wird erstmals auf den Bilanzgewinn für das Jahr 2025 angewendet.
    • Für die Hauptversammlung 2026 ist eine Dividende von 2,58 € je Aktie geplant, was etwa 50% des Konzernergebnisses 2025 entspricht.
    • Die Flexibilisierung der Ausschüttungshöhe soll eine angemessene Aktionärsbeteiligung bei gleichzeitiger Sicherstellung einer soliden Kapitalstruktur gewährleisten.
    • Die Neuausrichtung der Dividendenpolitik zielt darauf ab, die Innenfinanzierungskraft des Konzerns für weiteres Wachstum zu nutzen.

    Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei Secunet Security Networks ist am 30.03.2026.

    Der Kurs von Secunet Security Networks lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 173,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,23 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.350,45PKT (-1,76 %).


    Secunet Security Networks

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    ISIN:DE0007276503WKN:727650





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