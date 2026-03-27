DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hapag-Lloyd auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 114 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Andy Chu attestierte der Reederei in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar einen schwachen Ausblick in einem Umfeld, das von Unsicherheit geprägt sei./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,49 % und einem Kurs von 119,2EUR auf Tradegate (27. März 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Andy Chu
Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 114
Kursziel alt: 114
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andy Chu
Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 114
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