DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hapag-Lloyd auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 114 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Andy Chu attestierte der Reederei in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar einen schwachen Ausblick in einem Umfeld, das von Unsicherheit geprägt sei./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,49 % und einem Kurs von 119,2EUR auf Tradegate (27. März 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.