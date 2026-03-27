DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft H&M auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für H&M nach Zahlen mit einem Kursziel von 165 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Adam Cochrane attestierte dem Modehändler in seiner am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung ein erstes Quartal über den Erwartungen. Er sprach von einem "guten Zwischenbericht"./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 15,60EUR auf Tradegate (27. März 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 165
Kursziel alt: 165
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 165
Kursziel alt: 165
Währung: SEK
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