DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft H&M auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für H&M nach Zahlen mit einem Kursziel von 165 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Adam Cochrane attestierte dem Modehändler in seiner am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung ein erstes Quartal über den Erwartungen. Er sprach von einem "guten Zwischenbericht"./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 15,60EUR auf Tradegate (27. März 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 165

Kursziel alt: 165

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

