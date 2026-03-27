Aus der Basisrente in das Altersvorsorgedepot: Mit einem Widerruf ans Ersparte

Lange Zeit sah es so aus, als bleibe die neue geförderte Altersvorsorge der Bundesregierung, das sogenannte Altersvorsorgedepot, nur Angestellten vorbehalten. Doch kurz vor Toresschluss wurde der Kreis jener, die Anspruch auf Förderung haben, um Selbstständige erweitert.

Grundsätzlich ein sinnvoller Schritt. Denn gerade bei Selbstständigen ist die Rentenlücke oft besonders groß – und eigene Vorsorge umso wichtiger. Das Problem: Viele Selbstständige haben bisher in eine Basisrente (nach ihrem Erfinder oft auch Rürup-Rente genannt) einbezahlt. Eine private Sparform aus den 2000er Jahren, gedacht insbesondere für Selbstständige und gut verdienende Angestellte.

Basisrente ist nicht kündbar

Die Förderung läuft dort nicht über direkte Zuschüsse wie beim Altersvorsorgedepot. Vielmehr sind die Beiträge steuerlich abzugsfähig und mindern somit die Steuerlast des Sparers. Entsprechend wurde die Basisrente gerade in den Anfangsjahren ab 2006 von emsigen Finanzdienstleistern als ideale Steuersparanlage verkauft.

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Dabei wurden zwei Dinge häufig übersehen: Einmal abgeschlossen, ist eine Basisrente nicht mehr kündbar. Zwar kann man die Zahlungen stoppen - an die eingezahlten Gelder kommt der Versicherte aber nicht heran. Wird das Rentenalter erreicht, so ist lediglich eine monatliche Auszahlung möglich und nicht, wie bei einer Lebensversicherung, eine Einmalauszahlung.

Altersvorsorgedepot in vielen Bereichen besser

Das zweite Manko, das viele Kunden erst lange nach Abschluss bemerken: Durch üppige Vertriebsprovisionen und den kostspieligen Versicherungsmantel wurde die Basisrente zu einer extrem teuren Angelegenheit. Nicht selten stoßen wir bei unseren Analysen auf Verträge, die eine Kostenquote von zehn Prozent und mehr haben. Ein solcher Vertrag kann gar nicht profitabel sein, weil in diesen Fällen die Kosten höher sind als die Erträge der Geldanlage.

Mit dem neuen Altersvorsorgedepot hat die Politik an vielen Stellen nachgebessert. Die Kosten sind deutlich niedriger – beim Standardprodukt sollen maximal ein Prozent Kosten erlaubt sein. Zudem wird die Flexibilität erhöht. So soll bei Erreichen des Rentenalters immerhin eine Einmalauszahlung von 30 Prozent der angesparten Summe möglich sein. Insgesamt verspricht das Altersvorsorgedepot deutlich rentabler für Sparer zu werden als die Rürup-Rente.

Widerruf kann helfen

Kein Wunder, dass viele Selbstständige aus der Basisrente herauswollen – beispielsweise um das Geld zu wesentlich niedrigeren Kosten in das Altersvorsorgedepot zu stecken. Doch wie gesagt: Eine Kündigung ist nicht möglich, das Geld ist blockiert. Anders als bei der Riester-Rente gibt es bei der Basisrente auch keine Möglichkeit zum direkten Wechsel in das Altersvorsorgedepot. Allerdings gibt es einen Trick, mit dem viele doch an ihr Geld herankommen können: den sogenannten Widerrufsjoker.

Enthält der Vertrag der Basisrente nämlich eine fehlerhafte Widerrufsbelehrung oder vergleichbare Formfehler, dann fängt für den Verbraucher die Widerrufsfrist für diesen Vertrag nicht zu laufen an. Er kann somit noch Jahre nach Abschluss von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Entsprechende Gerichtsurteile gibt es inzwischen in großer Zahl, darunter auch vom BGH (beispielsweise Az. IV ZR 161/23). Die Juristen sprechen von einem sogenannten „ewigen Widerrufsrecht“. Der Vertrag wird dann rückabgewickelt.

Diese Versicherungen sind aussichtsreich

Die Folge: Der Kunde erhält sein angespartes Geld zurück und zusätzlich noch einen großen Teil der bereits angefallenen Kosten. Er stellt sich also in der Regel weit besser, als wenn er die Basisrente einfach nur stilllegt. Zwar müssen teilweise gesparte Steuern zurückgezahlt werden, doch in der Regel gilt dies nur für die zurückliegenden vier Jahre nach einem Widerruf. Frühere Steuervorteile werden nicht angetastet.

Nach unserer Erfahrung sind zwischen 30 und 50 Prozent der Verträge aus der Hochzeit der Basisrente (2006 bis 2015) fehlerhaft, aber auch spätere Verträge können angreifbar sein. Besonders gut sind die Aussichten bei diesen Versicherungen:

Generali / Aachen Münchener

Allianz

Canada Life

Ergo Vorsorge

Gothaer

LV 1871

PB Lebensversicherung / Postbank

Signal Iduna

Standard Life, Proxalto, Aviva, Provinzial

Zürich Deutscher Herold

Europa

Doch erfordert eine seriöse Aussage über die Widerrufbarkeit stets eine individuelle Prüfung. Betroffene sollten gar nicht erst versuchen, selbst zu bestimmen, ob ihre Rürup-Rente fehlerhaft ist oder nicht. Denn dabei handelt es sich um ein komplexes Feld. Vielmehr sollten sie ihren Vertrag durch einen spezialisierten Rechtsanwalt prüfen lassen. Eine kostenlose und unverbindliche Prüfung bietet beispielsweise die Interessengemeinschaft Widerruf.