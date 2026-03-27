ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Jost Werke auf 82 Euro - 'Buy'
- Berenberg senkt Kursziel Jost Werke 84 auf 82
- Einstufung bleibt Buy trotz Kurszielsenkung
- Jahreszahlen bestätigten Eckdaten Ausblick 2026
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jost Werke von 84 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die detaillierten Jahreszahlen des Lkw-Zulieferers hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstagabend. In den Ausblick auf 2026 sei offenbar aufgrund der hohen Unsicherheit im Zuge des Iran-Konflikts eine gewisse Vorsicht eingeflossen. Sie schraubte ihre Prognosen für 2026 und 2027 etwas nach unten./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 17:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie
Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,95 % und einem Kurs von 49,90 auf Tradegate (27. März 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um -12,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,46 %.
Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 811,31 Mio..
JOST Werke zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 84,00EUR was eine Bandbreite von +26,76 %/+69,01 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 82 Euro
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Corporate | 30 April 2025 09:00
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