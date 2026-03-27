Berenberg senkt Ziel für Jost Werke auf 82 Euro - 'Buy'

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Was bedeutet das für VW?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,95 % und einem Kurs von 49,90 auf Tradegate (27. März 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um -12,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,46 %.

Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 811,31 Mio..

JOST Werke zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 84,00EUR was eine Bandbreite von +26,76 %/+69,01 % bedeutet.