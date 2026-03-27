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    Tech-Allianz startet Gegenentwurf zu Microsoft Office

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro-Office als souveräne Microsoft-kompatible Suite
    • OnlyOffice-Code ins europäische Konsortium überführt
    • Breite Allianz kündigt stabile Version für Sommer an
    Tech-Allianz startet Gegenentwurf zu Microsoft Office
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Europäische Tech-Unternehmen wollen eine relevante Alternative zu Microsoft Office schaffen. Unter der Federführung der Branchengrößen Ionos und Nextcloud wurde in Berlin eine neue europäische Initiative vorgestellt, die eine eigene freie Office-Suite namens "Euro-Office" entwickelt.

    Ionos-Chef Achim Weiß sagte, angesichts der geopolitischen Entwicklungen des letzten Jahres brauche Europa dringend eine zuverlässige, vollständig Microsoft-kompatible und einfach zu bedienende, souveräne Office-Lösung. "Unsere Initiative bietet eine Suite mit einer vertrauten Oberfläche, die alle Funktionen zur Arbeit mit Texten, Präsentationen und Tabellen umfasst."

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    OnlyOffice unter europäischer Kontrolle

    Die technologische Grundlage für dieses Projekt bildet die quelloffene Software OnlyOffice. Das digitale Büropaket aus Riga, das aus einer Textverarbeitung, einer Tabellenkalkulation und einem Präsentationsprogramm ähnlich wie Microsoft Word, Excel und PowerPoint besteht, läuft in einem Browser. Die Entwickler legten dabei starken Fokus darauf, dass die Dateien mit den Microsoft-Office-Formaten kompatibel sind. Im Gegensatz zu anderen Microsoft-Alternativen wie LibreOffice oder OpenOffice schleppt OnlyOffice nach Einschätzung von Experten keine technischen Altlasten mit sich herum, sondern verfügt über ein modernes technisches Fundament.

    Problematische Russland-Connection

    Als problematisch erwies sich allerdings eine Querverbindung zu Russland. Das hängt maßgeblich mit der komplexen Unternehmensgeschichte von OnlyOffice zusammen. Das Entwicklerunternehmen, die Ascensio System SIA, sitzt zwar im EU-Staat Lettland, ist jedoch die Tochtergesellschaft eines russischen Unternehmens. Dies hatte weitreichende Konsequenzen: Infolge der EU-Wirtschaftssanktionen gegen Russland wurde europäischen Organisationen die Nutzung der kommerziellen Version von OnlyOffice untersagt.

    Durch die Übernahme der Codebasis durch das europäische Konsortium soll dieses Risiko künftig komplett beseitigt werden. "Wir haben den Source-Code verifiziert und verbessert sowie die Sicherheit überprüft, sodass wir jetzt ein solides Produkt haben", sagte Nextcloud-Chef Frank Karlitschek.

    Breite Branchenunterstützung und ehrgeiziger Zeitplan

    Das Projekt wird von einer breiten Allianz aus ganz Europa getragen. Neben Ionos und Nextcloud beteiligen sich Anbieter wie EuroStack, XWiki, OpenProject, Soverin, Abilian und bTactic an der Entwicklung und dem Betrieb der souveränen Office-Software. "Europa hat die Technologie, die Unternehmen und die Talente, um seine digitale Infrastruktur selbst zu betreiben. Was fehlt, ist die konsequente Nutzung, die Innovation und Unabhängigkeit tatsächlich vorantreibt", sagte Karlitschek.

    Der Nextcloud-Chef betonte, sowohl die USA als auch China setzten ihre staatlichen IT-Ausgaben gezielt ein, um die eigene Industrie zu stärken. "Europa hingegen verhält sich im eigenen Markt wie ein Zuschauer: Es fließen jedes Jahr Hunderte Milliarden an Steuergeldern in Systeme, die wir nicht kontrollieren. Wenn wir das ändern wollen, müssen wir anfangen, unsere eigenen Lösungen auch wirklich einzusetzen - Euro-Office zeigt, dass die Voraussetzungen dafür längst da sind", sagte Karlitschek.

    Interessierte Organisationen können die Software bereits testen: Eine Tech-Preview von Euro-Office ist ab sofort verfügbar. Die Veröffentlichung einer ersten stabilen Version ist für den Sommer geplant, die dann auch für die Allgemeinheit nutzbar sein soll./chd/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 311,6 auf Tradegate (27. März 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -7,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,32 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9800 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 607,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +63,49 %/+116,38 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob KI Microsoft schwächt oder langfristig beflügelt; Debatte über hohe CapEx, leicht abnehmendes Azure‑Wachstum und die Bedeutung der nächsten Quartalszahlen; divergente Analystenmeinungen; Bewertung wird als günstig (PEG
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.

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