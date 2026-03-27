Tech-Allianz startet Gegenentwurf zu Microsoft Office
- Euro-Office als souveräne Microsoft-kompatible Suite
- OnlyOffice-Code ins europäische Konsortium überführt
- Breite Allianz kündigt stabile Version für Sommer an
BERLIN (dpa-AFX) - Europäische Tech-Unternehmen wollen eine relevante Alternative zu Microsoft Office schaffen. Unter der Federführung der Branchengrößen Ionos und Nextcloud wurde in Berlin eine neue europäische Initiative vorgestellt, die eine eigene freie Office-Suite namens "Euro-Office" entwickelt.
Ionos-Chef Achim Weiß sagte, angesichts der geopolitischen Entwicklungen des letzten Jahres brauche Europa dringend eine zuverlässige, vollständig Microsoft-kompatible und einfach zu bedienende, souveräne Office-Lösung. "Unsere Initiative bietet eine Suite mit einer vertrauten Oberfläche, die alle Funktionen zur Arbeit mit Texten, Präsentationen und Tabellen umfasst."
OnlyOffice unter europäischer Kontrolle
Die technologische Grundlage für dieses Projekt bildet die quelloffene Software OnlyOffice. Das digitale Büropaket aus Riga, das aus einer Textverarbeitung, einer Tabellenkalkulation und einem Präsentationsprogramm ähnlich wie Microsoft Word, Excel und PowerPoint besteht, läuft in einem Browser. Die Entwickler legten dabei starken Fokus darauf, dass die Dateien mit den Microsoft-Office-Formaten kompatibel sind. Im Gegensatz zu anderen Microsoft-Alternativen wie LibreOffice oder OpenOffice schleppt OnlyOffice nach Einschätzung von Experten keine technischen Altlasten mit sich herum, sondern verfügt über ein modernes technisches Fundament.
Problematische Russland-Connection
Als problematisch erwies sich allerdings eine Querverbindung zu Russland. Das hängt maßgeblich mit der komplexen Unternehmensgeschichte von OnlyOffice zusammen. Das Entwicklerunternehmen, die Ascensio System SIA, sitzt zwar im EU-Staat Lettland, ist jedoch die Tochtergesellschaft eines russischen Unternehmens. Dies hatte weitreichende Konsequenzen: Infolge der EU-Wirtschaftssanktionen gegen Russland wurde europäischen Organisationen die Nutzung der kommerziellen Version von OnlyOffice untersagt.
Durch die Übernahme der Codebasis durch das europäische Konsortium soll dieses Risiko künftig komplett beseitigt werden. "Wir haben den Source-Code verifiziert und verbessert sowie die Sicherheit überprüft, sodass wir jetzt ein solides Produkt haben", sagte Nextcloud-Chef Frank Karlitschek.
Breite Branchenunterstützung und ehrgeiziger Zeitplan
Das Projekt wird von einer breiten Allianz aus ganz Europa getragen. Neben Ionos und Nextcloud beteiligen sich Anbieter wie EuroStack, XWiki, OpenProject, Soverin, Abilian und bTactic an der Entwicklung und dem Betrieb der souveränen Office-Software. "Europa hat die Technologie, die Unternehmen und die Talente, um seine digitale Infrastruktur selbst zu betreiben. Was fehlt, ist die konsequente Nutzung, die Innovation und Unabhängigkeit tatsächlich vorantreibt", sagte Karlitschek.
Der Nextcloud-Chef betonte, sowohl die USA als auch China setzten ihre staatlichen IT-Ausgaben gezielt ein, um die eigene Industrie zu stärken. "Europa hingegen verhält sich im eigenen Markt wie ein Zuschauer: Es fließen jedes Jahr Hunderte Milliarden an Steuergeldern in Systeme, die wir nicht kontrollieren. Wenn wir das ändern wollen, müssen wir anfangen, unsere eigenen Lösungen auch wirklich einzusetzen - Euro-Office zeigt, dass die Voraussetzungen dafür längst da sind", sagte Karlitschek.
Interessierte Organisationen können die Software bereits testen: Eine Tech-Preview von Euro-Office ist ab sofort verfügbar. Die Veröffentlichung einer ersten stabilen Version ist für den Sommer geplant, die dann auch für die Allgemeinheit nutzbar sein soll./chd/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 311,6 auf Tradegate (27. März 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -7,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,32 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9800 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 607,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +63,49 %/+116,38 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045
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Sehe ich genauso. Jensen Huang bringt es auf den Punkt. KI-Agenten ersetzen keine Software, sie nutzen sie. Microsoft, SAP & Co. sind so tief in Unternehmensprozesse eingebettet, dass ein Wechsel kaum realistisch ist. Die Angst vor der KI-Kannibalisierung ist übertrieben.
Happy Birthday Trump.
Moin zusammen,
ich beobachte Microsoft ($MSFT) schon länger und bin der Meinung, dass wir gerade Zeuge der nächsten großen Schwellen-Transformation sind. Während der Markt aktuell wegen der hohen Investitionskosten (CapEx) und der leichten Verlangsamung beim Azure-Wachstum (von 40 % auf ca. 39 %) etwas nervös reagiert, sehe ich genau hier die Einstiegschance.
Warum ich jetzt wieder bullisch werde:
- Vom „Chatbot“ zum „Agenten“: 2024/25 war das Jahr der Experimente mit Copilot. 2026 ist das Jahr der Agentic Enterprise. Mit den neuen „Agent 365“-Strukturen baut Microsoft eine Infrastruktur auf, in der KI-Agenten eigenständig Workflows übernehmen. Das ist kein nettes Feature mehr, sondern das neue Betriebssystem der Arbeitswelt.
- Bewertung vs. Historie: Der Kurs hat seit dem Jahreswechsel Federn gelassen (ca. 17 % unter dem Allzeithoch von Ende 2025). Mit einem PEG-Ratio von unter 0,9 und einer Bewertung, die fast wieder auf dem 5-Jahres-Schnitt liegt, ist Microsoft für mich so „günstig“ wie seit Jahren nicht mehr – wenn man das langfristige Potenzial einreist.
- Cloud-Power bleibt intakt: Ja, das Wachstum ist minimal gelevelt, aber wir reden immer noch von knapp 40 % bei Azure. Sobald die massiven Investitionen in GPU-Kapazitäten voll skalieren, dürfte die Marge wieder anziehen.
- Gaming-Umbruch: Die jüngsten News von der GDC 2026 zeigen, dass Microsoft Windows und Xbox immer enger verzahnt. Auch wenn die Hardware-Zahlen (Konsolen) schwächeln, ist der Content- und Service-Bereich eine Cashflow-Maschine.
Mein Fazit: Der aktuelle Dip ist für mich typisches „Wall Street Rauschen“. Wer langfristig denkt, kauft hier Qualität zu einem fairen Preis ein, bevor die Monetarisierung der KI-Agenten in den Quartalszahlen voll durchschlägt.