Secunet beschließt neue Dividendenpolitik - Dividende 2025 niedriger

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie

Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 175,4 auf Tradegate (27. März 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um -4,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,01 %.

Die Marktkapitalisierung von Secunet Security Networks bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Mrd..

Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 242,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 231,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +33,53 %/+50,29 % bedeutet.