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    Secunet beschließt neue Dividendenpolitik - Dividende 2025 niedriger

    Für Sie zusammengefasst
    • Neue Dividendenpolitik bei Secunet beschlossen
    • Dividende um 15 Cent auf 2,58 Euro gesenkt
    • Ausschüttungsquote 30–50 Prozent des Konzernergebnisses
    Secunet beschließt neue Dividendenpolitik - Dividende 2025 niedriger
    Foto: adobe.stock.com

    ESSEN (dpa-AFX) - Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks hat eine neue Dividendenpolitik beschlossen und will entsprechend für 2025 eine niedrigere Dividende ausschütten. Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Geschäftsjahr eine um 15 Cent niedrigere Dividende von 2,58 Euro erhalten, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Freitag in Essen mitteilte. Dies entspreche circa 50 Prozent des Konzernergebnisses nach Steuern.

    Der Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung soll sich nun an dem Konzernergebnis nach Steuern orientieren. Zudem soll sich die Ausschüttungsquote an die jeweiligen Finanzierungsbedürfnisse des Unternehmens anpassen und innerhalb einer Bandbreite von 30 und 50 Prozent des Konzernergebnisses liegen. Dies ermögliche es dem Management zur Finanzierung des Wachstums finanziell flexibler zu sein, so das Unternehmen./err/stk

    Secunet Security Networks

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    ISIN:DE0007276503WKN:727650

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 175,4 auf Tradegate (27. März 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um -4,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Secunet Security Networks bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Mrd..

    Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 242,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 231,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +33,53 %/+50,29 % bedeutet.




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