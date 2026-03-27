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    Krachender Fehlstart

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    Einstiegschance? Das ist die schlechteste DAX-Aktie des 1. Quartals

    Keine war schechter: Die SAP-Aktie hat seit Jahresanfang 30 Prozent an Wert eingebüßt. Dennoch blicken Analysten zuversichtlich in die Zukunft. Am Freitag gab der Konzern eine Übernahme in den USA bekannt.

    Für Sie zusammengefasst
    Krachender Fehlstart - Einstiegschance? Das ist die schlechteste DAX-Aktie des 1. Quartals
    Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).

    Laut BofA Research fokussiert sich das Unternehmen auf die Entwicklung einer "agentischen" Schicht, die Geschäftsprozesse automatisiert und orchestriert. Laut den Analysten sind die Walldorfer gut aufgestellt, um mit ihrer Daten- und Semantik-Technologie sowie mit Compliance-Sicherheiten im Bereich KI zu konkurrieren.

    Doch die zunehmende Konkurrenz, vor allem durch Microsoft, könnte SAP unter Druck setzen, wenn es nicht gelingt, die besten "Agenten" zu entwickeln. Microsofts Agenten bieten eine Integration von Datenquellen wie SAP, Salesforce und Oracle – ein wichtiger Wettbewerbsfaktor.

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    Trotz dieser Bedrohung sieht BofA Research SAP positiv. Das Unternehmen verfüge über starke Assets und sei durch seine Business Process Solutions und intelligenten Agenten weiterhin wettbewerbsfähig, schreibt Analyst Frederic Boulan am Freitag. Besonders die Qualität der zugrunde liegenden Daten und die Geschäftsprozesse sei entscheidend für den Erfolg von SAP in der KI-Landschaft.

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    CEO Christian Klein erklärte kürzlich in einem Interview mit Bloomberg, dass steigende Militärbudgets weltweit eine hohe Nachfrage nach moderner Software und Künstlicher Intelligenz fördern, um die Effizienz in den Verteidigungsbereichen zu steigern. Rund 10 des Umsatzes von SAP stammen mittlerweile aus diesem Sektor. Der Konzern migriert unter anderem die Systeme der Bundeswehr auf modernere Programme, die unter anderem die Logistik und Verwaltung steuern.

    Für die kommenden Jahre prognostiziert BofA Research ein solides Wachstum, mit einer Umsatzsteigerung von 11,5 bis 12 Prozent in 2026 und 2027 sowie einem Gewinnwachstum von 18 Prozent pro Jahr bis 2027. SAP bleibt daher ein attraktiver Investmentfall. Das Kursziel der US-Investmentbank liegt bei 258 Euro, was ein Potenzial von etwa 78 Prozent über dem aktuellen Niveau darstellt.

    Und das, obwohl die Aktie bei der Performance im deutschen Leitindex 2026 bisher auf dem letzten Platz landet. Das Minus seit Anfang Januar summiert sich schon auf 30 Prozent, dicht gefolgt von Scout24 und der Deutschen Bank.

    Wie am Freitag bekannt wurde, hat SAP einen Vertrag zur Übernahme des US-Datenmanagement-Spezialisten Reltio unterzeichnet. Der Deal soll die Business Cloud des deutschen IT-Riesen stärken und Kunden helfen, Unternehmensdaten für KI-Anwendungen aufzubereiten

    Die Marktunsicherheit könnte zwar kurzfristig zu einem Rückgang bei den Buchungen im ersten Quartal führen, jedoch bleibe SAP langfristig auf einem stabilen Wachstumspfad. Die Konkurrenz durch Cloud-native Unternehmen und potenzielle Herausforderungen bei der Umsetzung des Cloud-Übergangs könnten das Wachstum bremsen, aber die starken Marktpositionen in der Cloud und im On-Premise-Geschäft bieten SAP eine gute Ausgangslage.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 142,8EUR auf Tradegate (27. März 2026, 15:02 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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