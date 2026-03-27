MariaDB entwickelt seine Plattform gezielt für autonome KI-Systeme weiter

Ziel ist ein einheitliches System, das Transaktionen, Analytik und In-Memory-Geschwindigkeit vereint – und damit die bislang weit verbreitete Fragmentierung von Dateninfrastrukturen überwindet.

Das Unternehmen gab am 24. März 2026 den erfolgreichen Abschluss der Akquisition bekannt. GridGain gilt als Pionier im Bereich In-Memory-Computing und als treibende Kraft hinter Apache Ignite. Mit der Integration dieser Technologie schafft MariaDB die Grundlage für eine Plattform, die speziell auf die Anforderungen autonomer, sogenannter agentischer KI-Systeme ausgelegt ist.

Von KI-Assistenten zu autonomen Systemen

Mit dem Übergang von einfachen KI-Anwendungen hin zu autonomen Systemen, die eigenständig analysieren und handeln, stoßen klassische Datenarchitekturen zunehmend an ihre Grenzen. MariaDB adressiert diese Entwicklung mit einer konsolidierten Datenbasis („Grounding Layer“), die den gesamten KI-Lebenszyklus unterstützt – von der Echtzeit-Datenaufnahme bis hin zu komplexen Entscheidungsprozessen.

„In den letzten 18 Monaten haben wir MariaDB gezielt für das agentische Zeitalter weiterentwickelt“, erklärt Rohit de Souza, CEO von MariaDB. „Durch die Integration von GridGain bieten wir eine einheitliche Plattform, die Unternehmen die komplexesten Aufgaben abnimmt und eine hochperformante Datenbasis für KI-Agenten bereitstellt.“

Strategischer Wendepunkt für Unternehmen

Die Relevanz dieser Entwicklung wird durch aktuelle Marktprognosen unterstrichen. Laut Gartner werden bis 2026 rund 40 Prozent der Unternehmensanwendungen auf spezialisierte KI-Agenten setzen – gegenüber weniger als fünf Prozent im Jahr 2025. Gleichzeitig warnt IDC, dass Unternehmen ohne geeignete KI-Datenbasis bis 2027 Produktivitätsverluste von bis zu 15 Prozent riskieren.

MariaDB reagiert auf diesen Wandel mit einer Plattform, die mehrere bislang getrennte Ebenen zusammenführt:

- Transaktionen und Analytik in einem System: Echtzeitanalysen und operative Prozesse laufen ohne komplexe ETL-Prozesse auf derselben Plattform.

- In-Memory-Geschwindigkeit: Sub-Millisekunden-Reaktionszeiten für agentische Workloads.

- Nativ KI-fähig: Integrierte Vektor-Funktionalitäten sowie Unterstützung moderner KI-Frameworks für Anwendungen wie Retrieval-Augmented Generation (RAG).

- Globale Skalierbarkeit: Einsatz in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen mit dynamischer Skalierung.

© CEO Rohit de Souza, MariaDB

Weniger Komplexität, mehr Fokus auf Innovation

Ein zentrales Ziel der neuen Plattform ist es, die Komplexität moderner Datenarchitekturen drastisch zu reduzieren. Statt verschiedene Datenbanken und Technologien manuell zu integrieren, erhalten Unternehmen eine einheitliche Sicht auf ihre Daten.

„Der Aufbau solcher Systeme ist heute vergleichbar mit dem Versuch, eine Hochleistungsmaschine aus LEGO-Steinen zu bauen“, sagt Vikas Mathur, Chief Product Officer bei MariaDB. „Mit unserer integrierten In-Memory-Basis eliminieren wir diesen Aufwand und ermöglichen eine Datenplattform, die den Anforderungen von KI-Agenten in Echtzeit gerecht wird.“

Grundlage für global verteilte Systeme

Die Integration von GridGain bildet zugleich die Basis für die nächste Entwicklungsstufe von MariaDB: eine global verteilte Datenarchitektur. Da autonome KI-Agenten zunehmend dezentral agieren, wird eine lokal verfügbare, resiliente Datenbasis zum entscheidenden Faktor.

MariaDB plant daher, seine Enterprise Platform weiter in Richtung verteilter Systeme auszubauen – mit dem Ziel, weltweit skalierbare Dateninfrastrukturen bereitzustellen, ohne Einbußen bei der Performance.

Teil einer umfassenden Innovationsstrategie

Die GridGain-Übernahme ist Teil einer Reihe strategischer Initiativen, mit denen MariaDB seine Plattform für das KI-Zeitalter neu ausrichtet. In den vergangenen 18 Monaten hat das Unternehmen unter anderem:

- Cloud- und Hochverfügbarkeitslösungen integriert,

- die MariaDB Enterprise Platform 2026 mit nativen RAG-Funktionalitäten eingeführt,

- sowie mit MariaDB Exa eine leistungsfähige Analyse-Engine für nahezu Echtzeit-Auswertungen vorgestellt.

Diese Entwicklung wurde auch von der Branche gewürdigt, unter anderem mit dem DBTA Readers’ Choice Award 2025 sowie dem AI TechAward 2025.

Positive Resonanz aus Praxis und Analyse

Auch aus Anwendersicht stößt der Ansatz auf Zustimmung. Hatch Ltd. berichtet von deutlich beschleunigten Datenverarbeitungsprozessen und nahezu Echtzeit-Analysen nach der Einführung von GridGain.

Analysten sehen in der Integration einen konsequenten Schritt: MariaDB erweitere seine KI-Strategie gezielt um In-Memory- und Echtzeit-Funktionalitäten und positioniere sich damit als offene Alternative zu fragmentierten oder proprietären Plattformen.

Ausblick

Mit der neuen Plattform richtet sich MariaDB klar auf eine Zukunft aus, in der autonome KI-Agenten zum Standard werden. Die Kombination aus Transaktionen, Analytik und In-Memory-Technologie soll dabei die Grundlage für datenintensive Anwendungen bilden – und eine neue Generation verteilter, hochperformanter Systeme ermöglichen.

Zusätzliche Einblicke bietet ein gemeinsames Webinar von MariaDB und GridGain am 8. April 2026, in dem Unternehmen erfahren können, wie sich agentische KI-Strategien in der Praxis umsetzen lassen.