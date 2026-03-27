    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZscaler AktievorwärtsNachrichten zu Zscaler

    Besonders beachtet!

    185 Aufrufe 185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zscaler Aktie mit kräftigem Kurssturz -7,72 % - 27.03.2026

    Am 27.03.2026 ist die Zscaler Aktie, bisher, um -7,72 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Zscaler Aktie.

    Besonders beachtet! - Zscaler Aktie mit kräftigem Kurssturz -7,72 % - 27.03.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Zscaler ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Sicherheitslösungen, spezialisiert auf Zero-Trust-Architekturen. Hauptprodukte sind ZIA und ZPA. Konkurrenz besteht durch Palo Alto Networks, Cisco und Fortinet. Zscalers Alleinstellungsmerkmal ist die umfassende Cloud-native Plattform zur Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien.

    Zscaler aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.03.2026

    Die Zscaler Aktie ist bisher um -7,72 % auf 113,13 gefallen. Das sind -9,46  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,39 %, geht es heute bei der Zscaler Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    21.606,37€
    Basispreis
    17,45
    Ask
    × 11,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.120,27€
    Basispreis
    24,76
    Ask
    × 11,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Zscaler Verluste von -41,85 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Zscaler Aktie damit um -15,97 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,96 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Zscaler einen Rückgang von -41,36 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,29 % geändert.

    Zscaler Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,97 %
    1 Monat -12,96 %
    3 Monate -41,85 %
    1 Jahr -42,51 %

    Informationen zur Zscaler Aktie

    Es gibt 161 Mio. Zscaler Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,51 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,56 %. Fortinet notiert im Minus, mit -4,20 %. Palo Alto Networks notiert im Minus, mit -7,42 %. CrowdStrike Holdings Registered (A) verliert -7,50 % Cloudflare Registered (A) notiert im Minus, mit -3,79 %.

    Zscaler Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Zscaler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zscaler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Zscaler

    -6,89 %
    -16,83 %
    -14,18 %
    -43,57 %
    -43,24 %
    +16,35 %
    -14,79 %
    +398,26 %
    ISIN:US98980G1022WKN:A2JF28



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Zscaler Aktie mit kräftigem Kurssturz -7,72 % - 27.03.2026 Am 27.03.2026 ist die Zscaler Aktie, bisher, um -7,72 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Zscaler Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     