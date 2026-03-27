Zscaler Aktie mit kräftigem Kurssturz -7,72 % - 27.03.2026

Die Zscaler Aktie ist bisher um -7,72 % auf 113,13€ gefallen. Das sind -9,46 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,39 %, geht es heute bei der Zscaler Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Zscaler ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Sicherheitslösungen, spezialisiert auf Zero-Trust-Architekturen. Hauptprodukte sind ZIA und ZPA. Konkurrenz besteht durch Palo Alto Networks, Cisco und Fortinet. Zscalers Alleinstellungsmerkmal ist die umfassende Cloud-native Plattform zur Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Zscaler Verluste von -41,85 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Zscaler Aktie damit um -15,97 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,96 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Zscaler einen Rückgang von -41,36 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,29 % geändert.

Zscaler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,97 % 1 Monat -12,96 % 3 Monate -41,85 % 1 Jahr -42,51 %

Informationen zur Zscaler Aktie

Es gibt 161 Mio. Zscaler Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,51 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,56 %. Fortinet notiert im Minus, mit -4,20 %. Palo Alto Networks notiert im Minus, mit -7,42 %. CrowdStrike Holdings Registered (A) verliert -7,50 % Cloudflare Registered (A) notiert im Minus, mit -3,79 %.

Zscaler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zscaler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zscaler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.