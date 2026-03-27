UBS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Mit dem US-Haarpflegeunternehmen Olaplex kauften sich die Düsseldorfer etwa 2 Prozent zum Konzernumsatz hinzu, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstagmorgen./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 67,20EUR auf Tradegate (27. März 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 71

Kursziel alt: 71

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 71,00 € , was eine Steigerung von +5,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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