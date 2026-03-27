JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group vor Quartalszahlen von 55,00 auf 56,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Logistikkonzern dürfte einen soliden Jahresstart verzeichnet haben, schrieb Alexia Dogani in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Ihre Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) liege 3 Prozent unter der Konsensschätzung./rob/edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 44,50EUR auf Tradegate (27. März 2026, 14:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Alexia Dogani

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56,50

Kursziel alt: 55,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

