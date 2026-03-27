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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 27.03.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • CTS Eventim enttäuscht mit verhaltener Prognose
    • Lufthansa und Verdi einigen sich auf Tarifabschluss
    • SAP stärkt Business Data Cloud mit Reltio Zukauf
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 27.03.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: CTS Eventim enttäuscht mit Prognose - Aktie stürzt ab

    MÜNCHEN - Der Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim hat mit einer verhaltenen Prognose für 2026 seine Investoren verprellt. Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg rechnet bei Umsatz und operativem Gewinn nach zuletzt deutlichen Zuwächsen nur mit einem leichten Anstieg. Widersprüchliche Aussagen in Geschäftsbericht und Pressemitteilung sorgten zusätzlich für Verwirrung. Doch Analysten hatten ohnehin deutlichere Steigerungen erwartet. Die im MDax notierte Aktie schmierte am Freitag ab.

    ROUNDUP: Jungheinrich trotz Konjunkturschwäche zuversichtlich - Aktie gibt nach

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    HAMBURG - Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich hat im vergangenen Jahr trotz des schwachen wirtschaftlichen Umfelds Auftragseingang und Umsatz gesteigert, operativ aber wegen Sondereffekten deutlich weniger verdient. Für das laufende Jahr zeigt sich das Management zuversichtlich. So wird der Auftragseingang bei 5,4 bis 6,0 Milliarden Euro gesehen, wie das Unternehmen am Freitag in Hamburg mitteilte. Voraussetzung sei jedoch, dass sich die geopolitischen Rahmenbedingungen nicht verändern und die Lieferketten stabil bleiben.

    ROUNDUP 2: Lufthansa einigt sich mit Bodenpersonal - Streiks abgewendet

    FRANKFURT - Bei der Lufthansa sind Streiks einer weiteren Berufsgruppe abgewendet. Das Unternehmen und die Gewerkschaft Verdi einigten sich auf einen neuen Tarifabschluss für die rund 20.000 Bodenbeschäftigten. Danach erhalten die Mitarbeiter Gehaltssteigerungen von insgesamt rund 4,6 Prozent in zwei Stufen, wie beide Seiten mitteilten.

    ROUNDUP 2: Wüstenrot & Württembergische steigert Gewinn deutlich

    KORNWESTHEIM - Wegen deutlich weniger Schäden im Versicherungsgeschäft hat der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W ) seinen Gewinn wie erwartet deutlich gesteigert. Der Überschuss sei 2025 von 35 Millionen Euro im Vorjahr auf 121 Millionen Euro gestiegen, teilte Vorstandschef Jürgen Junker in Kornwestheim bei Stuttgart mit. Es sei ein eindeutig starkes Ergebnis erzielt worden. "Wir sind damit nach dem durch Unwetterereignisse belasteten Jahr 2024 zurück auf unserem nachhaltigen Kurs."

    SAP will US-Softwarefirma Reltio übernehmen

    WALLDORF/REDWOOD CITY - Der Softwarehersteller SAP kauft in den USA zu. Das Dax-Unternehmen hat einen Vertrag zum Kauf des Anbieters für Datenmanagement-Software Reltio unterzeichnet, wie SAP am Freitag in Walldorf und Redwood City mitteilte. Der Zukauf soll die SAP Business Data Cloud stärken und Kunden dabei unterstützen, ihre Unternehmensdaten für KI-Anwendungen aufzubereiten. Finanzielle Details zur Übernahme wurden nicht genannt.

    Secunet beschließt neue Dividendenpolitik - Dividende 2025 niedriger

    ESSEN - Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks hat eine neue Dividendenpolitik beschlossen und will entsprechend für 2025 eine niedrigere Dividende ausschütten. Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Geschäftsjahr eine um 15 Cent niedrigere Dividende von 2,58 Euro erhalten, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Freitag in Essen mitteilte. Dies entspreche circa 50 Prozent des Konzernergebnisses nach Steuern.

    Pernod Ricard und Jack-Daniels-Hersteller Brown-Forman erwägen Fusion

    PARIS/LOUISVILLE - Pernod Ricard und der Jack-Daniels-Hersteller Brown-Forman führen Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss, um sich in einem schwächeren Spirituosenmarkt besser aufzustellen. Beide Unternehmen bestätigten entsprechende Gespräche. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen darüber berichtet.

    Novartis stärkt Immunologie-Portfolio mit weiterem Milliarden-Kauf

    BASEL - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis setzt seine Shopping-Tour fort: Für bis zu zwei Milliarden US-Dollar will der Basler Pharmakonzern das US-Biotechunternehmen Excellergy übernehmen. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2026 erwartet, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen, wie aus einer Mitteilung vom Freitag hervorgeht. Mit der geplanten Übernahme stärkt Novartis die Immunologie-Strategie im Bereich der Nahrungsmittelallergien und anderer Erkrankungen, die mit allergischen Sofortreaktionen in Verbindung stehen.

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    Weitere Meldungen

    -CHMP empfiehlt Roche-Kombi mit Zepzelca bei Lungenkrebs -RWE erhält grünes Licht für 60 neue Windräder in der Nordsee -ROUNDUP/Ermittler: Kein Beleg für Tesla-Vorwurf gegen IG Metall -Tech-Allianz startet Gegenentwurf zu Microsoft Office -Neue E-Auto-Architektur von VW und Rivian besteht Wintertest -ROUNDUP: Vorstoß für Zuckersteuer auf Getränke im Bundesrat -Neues Textilgesetz: Hersteller sollen für Altkleider zahlen -Gesamtumsatz der Dax-Konzerne sinkt das dritte Jahr in Folge°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 23,20 auf Lang & Schwarz (27. März 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -11,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 175,85 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +22,63 %/+82,20 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu CTS Eventim - 547030 - DE0005470306

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über CTS Eventim. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursverluste der CTS Eventim‑Aktie nach Zahlen: Intraday/Tradegate‑Gaps von rund −15% bis −20%, Kurse teils unter 50–54 €. Erwähnt wird ein Directors‑Kauf (Schulenberg 10 Mio. zu 54,37) und Nachkäufe bei 52,5–54,5. Nutzer sehen Übertreibung bzw. große Verkäufer als Auslöser, andere verweisen auf positive Q4/Analysten und Risiken durch Inflation/ Konsumklima.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber CTS Eventim eingestellt.

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