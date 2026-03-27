Barclays senkt Delivery-Hero-Ziel auf 35,10 Euro - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,07 % und einem Kurs von 16,35 auf Tradegate (27. März 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +1,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,74 %.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 4,99 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +24,56 %/+113,52 % bedeutet.