ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Delivery-Hero-Ziel auf 35,10 Euro - 'Overweight'
- Barclays senkt Kursziel Delivery Hero auf 35,10 €
- Einstufung bleibt Overweight trotz Senkung
- Bericht und Ausblick 2026 ohne gravierende Mängel
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 36,90 auf 35,10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Moment der Wahrheit stehe bei dem Essenslieferdienst noch bevor, schrieb Andrew Ross am Donnerstagabend. In den kommenden Monaten würden durch die Hauptversammlung, die strategischen Überlegungen und die Entscheidung über die Zukunft der Prosus-Anteile bedeutende Impulse erwartet. Im Geschäftsbericht und im Ausblick für 2026 habe es keine gravierenden negativen Aspekte gegeben./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,07 % und einem Kurs von 16,35 auf Tradegate (27. März 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +1,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 4,99 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +24,56 %/+113,52 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 35,10 Euro
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Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
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Unglaublich detailliert und knallhart recherchiert! Bitte weiter so. :)