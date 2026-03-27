JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 13830 Pence auf "Overweight" belassen. Der Antikörper Tozorakimab habe gegen die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung - kurz COPD - statistisch signifikante und klinisch höchst bedeutende Wirkung gezeigt, schrieb Richard Vosser am Freitag. Dies gelte sowohl für die Risikogruppe vorheriger Raucher, als auch für die breite Patientengruppe. Vosser wertet die Studienresultate positiv./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 07:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 07:48 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,78 % und einem Kurs von 166,7EUR auf Tradegate (27. März 2026, 14:57 Uhr) gehandelt.