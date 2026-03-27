JEFFERIES stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 120 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Antikörper Tozorakimab habe in Studien gegen die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung - kurz COPD - positiv überrascht, schrieb Michael Leuchten am Freitag. Er hob hervor, dass das Mittel sowohl in der Risikogruppe vorheriger Raucher, als auch in der breiten Patientengruppe gut gewirkt habe. Seine Prognose für den Spitzenumsatz in Höhe von 3 Milliarden Dollar habe nur die Raucher-Gruppe berücksichtigt und sei nun möglicherweise zu konservativ./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,78 % und einem Kurs von 166,7EUR auf Tradegate (27. März 2026, 14:57 Uhr) gehandelt.