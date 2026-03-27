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    Walter Riester kritisiert neue Altersvorsorge

    Für Sie zusammengefasst
    • Riester fordert verpflichtende Einzahlungen
    • Kritik am Verzicht auf Beitragsgarantie für Sparer
    • Gefahr der Altersarmut ohne privates Sparen, Fonds
    Walter Riester kritisiert neue Altersvorsorge
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Namensgeber der Riester-Rente, der frühere SPD-Arbeitsminister Walter Riester, kritisiert die neue Altersvorsorge der schwarz-roten Bundesregierung. Die Koalition hätte die Einzahlung verpflichtend machen sollen, sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

    "Eine obligatorische private Altersvorsorge würde die Vertriebskosten senken", sagte der 82-Jährige, der seit Jahren politisch nicht mehr aktiv ist. Außerdem konkurriere Sparen fürs Alter mit aktuellen Konsumwünschen und Verpflichtungen. Ohne privates Sparen drohe einigen aber die Altersarmut, da die gesetzliche Rente für sie nicht ausreiche. Ähnliche Kritik hatten auch die Grünen geäußert. Sie schlugen einen staatlichen Vorsorgefonds vor, in den alle Bürger automatisch einzahlen, wenn sie ihn nicht aktiv abwählen.

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    Riester hatte als Arbeitsminister 2001/2002 das heute nach ihm benannte System der privaten Altersvorsorge mit staatlicher Förderung ausgearbeitet. Im Interview kritisierte er auch den Verzicht auf eine verpflichtende Beitragsgarantie. In der Ansparphase dürfe den Sparern kein Geld verloren gehen, warnte er. Bei der Riester-Rente ist geregelt, dass 100 Prozent der eingezahlten Beiträge garantiert auch ausgezahlt werden müssen. Das wird mit für die niedrigen Renditen vieler Verträge verantwortlich gemacht./tam/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 350,9 auf Tradegate (27. März 2026, 15:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -0,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 135,47 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 402,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 504,00EUR was eine Bandbreite von -7,41 %/+43,59 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Allianz: Anleger sehen starke kurzfristige Kurswirkung durch den laufenden Buyback mit Volumenspitzen und charttechnischen Signalen, makrogetriebene Volatilität durch PPI/Inflations- und geopolitische News, langfristiges Pluspotenzial durch höhere Zinsen und stabile Fundamentaldaten; zudem wird ein Artikel mit bis zu 40% Kurspotenzial diskutiert.
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    Walter Riester kritisiert neue Altersvorsorge Der Namensgeber der Riester-Rente, der frühere SPD-Arbeitsminister Walter Riester, kritisiert die neue Altersvorsorge der schwarz-roten Bundesregierung. Die Koalition hätte die Einzahlung verpflichtend machen sollen, sagte er der "Frankfurter …
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