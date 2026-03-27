UBS stuft Delivery Hero auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Bei dem Essenslieferdienst verstärkten sich die Anzeichen für strategische Absichten, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wachsende Barmittelbestände dienten wohl auch dem Spielraum für strategische Handlungsoptionen. Die zuletzt vorgestellten Zahlen seien vor diesem Hintergrund eher unauffällig gewesen./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 11:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 11:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 11:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 11:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,67 % und einem Kurs von 16,60EUR auf Tradegate (27. März 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 32
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 32
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte