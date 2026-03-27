UBS stuft Delivery Hero auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Bei dem Essenslieferdienst verstärkten sich die Anzeichen für strategische Absichten, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wachsende Barmittelbestände dienten wohl auch dem Spielraum für strategische Handlungsoptionen. Die zuletzt vorgestellten Zahlen seien vor diesem Hintergrund eher unauffällig gewesen./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 11:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 11:23 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,67 % und einem Kurs von 16,60EUR auf Tradegate (27. März 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 32,00 € , was eine Steigerung von +92,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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