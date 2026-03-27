JPMORGAN stuft SYMRISE AG auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Edward Hockin geht in einer am Freitag vorliegenden Studie auf vergleichbarer Basis davon aus, dass der Umsatz im ersten Quartal um 1,6 Prozent geschrumpft ist. Er erwartet im Laufe des Jahres eine Verbesserung des Absatzvolumens und der Preisentwicklung./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 11:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 11:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 11:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 11:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 72,32EUR auf Tradegate (27. März 2026, 15:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Edward Hockin
Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Edward Hockin
Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
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