JPMORGAN stuft SYMRISE AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Edward Hockin geht in einer am Freitag vorliegenden Studie auf vergleichbarer Basis davon aus, dass der Umsatz im ersten Quartal um 1,6 Prozent geschrumpft ist. Er erwartet im Laufe des Jahres eine Verbesserung des Absatzvolumens und der Preisentwicklung./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 11:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 11:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 72,32EUR auf Tradegate (27. März 2026, 15:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Edward Hockin

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

