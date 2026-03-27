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    8-15 % Rendite & weniger Stress: Das erwartet Besucher auf der INVEST Stuttgart

    INVEST Stuttgart 2026: Vorträge, Plattformen vor Ort und exklusive Einblicke – was Besucher rund um Festzinsanlagen erwartet.

    8-15 % Rendite & weniger Stress: Das erwartet Besucher auf der INVEST Stuttgart

    Die INVEST Stuttgart zählt zu den größten Messen Deutschlands rund um das Thema Investieren. Jedes Jahr kommen hier Privatanleger, Experten und Anbieter zusammen, um sich über aktuelle Entwicklungen, Strategien und Anlageklassen auszutauschen.

    Gerade im Bereich alternativer Festzinanlagen bietet die Messe einen entscheidenden Vorteil. Plattformen sind vor Ort präsent, können direkt angesprochen werden und geben Einblicke in ihre Modelle, Funktionsweisen und Renditestrukturen.

    Statt sich ausschließlich online zu informieren, haben Anleger hier die Möglichkeit, Fragen persönlich zu klären, Unterschiede zwischen Anbietern zu verstehen und sich ein eigenes Bild zu machen.

    Warum das Thema Festzinsanlagen aktuell an Bedeutung gewinnt

    In den vergangenen Jahren hat sich das Umfeld für Anleger spürbar verändert. Steigende Inflation, schwankende Märkte und unsichere wirtschaftliche Entwicklungen haben dazu geführt, dass viele klassische Strategien hinterfragt werden. Gleichzeitig wächst das Interesse an Anlageformen, die nicht ausschließlich von steigenden Kursen abhängig sind.

    Genau hier gewinnen Festzinsanlagen an Bedeutung. Sie bieten:

    • regelmäßige Erträge statt reinem Kurswachstum
    • eine geringere Abhängigkeit von kurzfristigen Marktschwankungen
    • eine zusätzliche Einkommensquelle im Portfolio mit 8-15 % Rendite
    • und monatliche oder sogar teilweise tägliche Ausschüttungen

     

    Für viele Anleger geht es dabei nicht darum, Aktien oder ETFs zu ersetzen, sondern das Portfolio gezielt zu ergänzen und stabiler aufzustellen.

    Die INVEST Stuttgart greift diese Entwicklung auf und bietet eine Möglichkeit, sich genau mit diesen Fragen auseinanderzusetzen – sowohl theoretisch als auch im direkten Austausch mit Anbietern.

    Keynote: Wie Festzinsanlagen Portfolios stabilisieren können

    Am Freitag, den 17. April 2026, von 16:30 bis 17:00 Uhr findet auf der INVEST Stage eine Keynote statt, die sich genau dieser Frage widmet.

    Unter dem Titel „8-15 % Rendite und weniger Volatilität: wie regulierte Festzins-Plattformen Portfolios verändern“ diskutieren Aleks Bleck und Lennard Kleine Niesse, wie sich wachstumsorientierte Investments wie ETFs mit festverzinslichen Anlagen kombinieren lassen.

    Im Mittelpunkt steht dabei ein Thema, das für viele Anleger zunehmend relevanter wird: Wie lässt sich ein Portfolio so aufstellen, dass es nicht nur wächst, sondern gleichzeitig stabilere Erträge liefert?

    Die Keynote gibt dafür konkrete Einblicke: 

    • wie Festzinsanlagen als stabilisierender Baustein im Portfolio eingesetzt werden können
    • warum viele Anleger gezielt auf laufenden Cashflow setzen und 
    • wie sich unterschiedliche Anlageklassen sinnvoll miteinander kombinieren lassen

     

    Besucher erhalten damit keine abstrakte Theorie, sondern ein klares Verständnis dafür, wie sich Rendite und Stabilität im Portfolio besser ausbalancieren lassen – inklusive praktischer Ansätze für die eigene Umsetzung.

    Plattformen vor Ort: Direkter Austausch und konkrete Einblicke

    Neben den Vorträgen liegt der größte Mehrwert der Messe im persönlichen Austausch. Mehrere Plattformen aus dem Bereich Festzinsanlagen sind vor Ort vertreten und können direkt angesprochen werden. Dazu zählen unter anderem:

    • Debitum Investments
    • Indemo
    • Mintos
    • VIAINVEST
    • LANDE
    • Nectaro
    • Twino
    • Capitalia

     

    Besucher haben damit die Möglichkeit, verschiedene Anbieter an einem Ort zu vergleichen und sich ein besseres Verständnis für die jeweiligen Investmentmodelle zu verschaffen.

    Der Austausch findet am Stand der LIAA statt:

    📍 Halle 4, Stand 4B31

    Gerade bei Themen wie Rendite, Struktur oder Auswahl der Projekte ist dieser direkte Kontakt ein klarer Vorteil. Statt sich ausschließlich online zu informieren, können Fragen direkt geklärt und Unterschiede zwischen den Plattformen besser eingeordnet werden.

    Fazit: Direkter Zugang zu Plattformen

    Die INVEST Stuttgart 2026 bietet Privatanlegern die Möglichkeit, ein Thema, das für viele Portfolios gerade relevanter wird, direkt vor Ort zu verstehen und einzuordnen.

    Die Keynote von Aleks Bleck und Lennard Kleine Niesse liefert den inhaltlichen Rahmen. Der Austausch mit Plattformen am Messestand schafft die praktische Ergänzung. Genau diese Kombination aus Einordnung, Vergleich und direktem Gespräch macht den Mehrwert der Veranstaltung aus.

    Für Anleger, die sich nicht nur oberflächlich informieren, sondern Anbieter, Modelle und Strategien wirklich verstehen möchten, ist die Messe damit ein sinnvoller Termin.

     

    Erfahren Sie hier mehr über regulierte festverzinsliche Anlageprodukte und die Plattformen, die sie anbieten
    Philipp Gilg
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    Philipp Gilg ist Finanzredakteur mit langjähriger Praxiserfahrung im Bereich Kapitalmärkte. Seit seinem 16. Lebensjahr investiert er selbst in Aktien, ETFs und festverzinsliche Anlageprodukte – ein Hintergrund, der ihm eine besonders praxisnahe Perspektive auf Chancen, Strukturen und Risiken verschiedener Anlageklassen verleiht. Auf wallstreetONLINE schreibt er regelmäßig in der Kategorie Festzins. Dort zeigt er, wie regulierte europäische Plattformen feste Zinsen, klare Sicherheiten und transparente Abläufe für Privatanleger zugänglich machen.

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    Verfasst von Philipp Gilg
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