Warum der Goldpreis in einem Monat 15 % verloren hat

Ein Hauptgrund für den Preisdruck ist die Strategiewende großer Schwellenländer-Zentralbanken, allen voran der Türkei und Russlands. Gold wird zur "Kriegskasse" umfunktioniert, um den freien Fall nationaler Währungen zu stoppen oder marode Haushalte zu stabilisieren. Einige Länder, die besonders stark von Energieimporten abhängig sind und Öl und Gas in US-Dollar kaufen müssen, sahen sich bereits gezwungen, einen Teil ihrer Goldreserven aufzulösen. Dadurch kommen sie zu eigenen Dollar-Einnahmen, die sie dann für die Importe ausgeben können. Das verhindert, dass sie ihre Landeswährung einsetzen müssen, was diese belastet und gleichzeitig den US-Dollar angetrieben hätte.

Während geopolitische Spannungen im Nahen Osten normalerweise den Goldpreis beflügeln, beobachten wir aktuell genau das Gegenteil: Einen drastischen Einbruch um 15 Prozent innerhalb von nur 30 Tagen. Ein Blick hinter die Kulissen der Zentralbanken und der globalen Liquiditätsströme kann helfen, diesen scheinbaren Widerspruch aufzulösen.

Einen anderen Weg geht die Türkei, deren Zentralbank prüft, einen Teil ihrer Goldbestände für Dollar-Swaps einzusetzen, berichtet Bloomberg. Dabei leiht sie sich US-Dollar und hinterlegt Gold als Sicherheit, um es sich später, wenn sich die Wogen hoffentlich geglättet haben, wieder auszulösen. Dadurch gibt sie ihr Gold zwar nicht endgültig aus der Hand, kurzfristig trägt jedoch auch diese Maßnahme dazu bei, dass das verfügbare Gold-Angebot am Markt massiv ansteigt. Aktuell übersteigt das Angebot durch staatliche Akteure die Nachfrage deutlich.

Als weiterer Punkt kommt hinzu, dass Gold-Investitionen keine Zinsen einbringen. Wenn also durch die steigenden Energiepreise die Inflation weltweit aufflammt, müssen die Notenbanken darauf mit einer restriktiveren Geldpolitik reagieren. Solange Anleger aber mit Staatsanleihen Renditen erzielen können, die deutlich über der Inflationsrate liegen, verliert Gold seine Attraktivität. In der Folge schichten große Fonds massiv Kapital von Edelmetallen in verzinstes Einkommen um.

In Zeiten extremer Marktverwerfungen, wie wir sie durch den Iran-Konflikt erleben, kommt es zu sogenannten Margin Calls. Anleger, die an den Aktien- oder Rohölmärkten auf Kredit spekuliert haben, erleiden durch die Volatilität Verluste. Um diese auszugleichen und ihre Depots vor der Schließung zu bewahren, müssen sie ihre liquidesten Vermögenswerte verkaufen.

Gold ist in einem solchen Szenario das Mittel der Wahl. Da es jederzeit und überall zu Geld gemacht werden kann, ist es oft das Erste, was verkauft wird, um Brände an anderen Stellen des Portfolios zu löschen. Gold fällt in diesem Moment nicht, weil es seinen Wert verloren hat, sondern weil die Marktteilnehmer verzweifelt Bargeld (US-Dollar) benötigen.

Der aktuelle Preisverfall von Gold ist allerdings kein Zeichen für ein Ende der immensen Bedeutung des Edelmetalls. Vielmehr ist er ein Beweis für die extreme Stresssituation des globalen Finanzsystems. Gold erfüllt derzeit seine Funktion als ultimative Liquiditätsreserve. Es wird "verheizt", um das System stabil zu halten. Erst wenn sich die Lage im Nahen Osten beruhigt oder der Dollar-Rallye die Puste ausgeht, wird der Boden für eine Erholung des Goldpreises bereitet sein.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion