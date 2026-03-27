JPMORGAN stuft British American Tobacco auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4150 Pence belassen. Philip Spain passte sein Bewertungsmodell für den Tabakkonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie an die Jahreszahlen der Briten an. Seine Gewinnprognose (EPS) für 2026 reduzierte er unter Berücksichtigung jüngster Währungseffekte um 1 Prozent./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 50,20EUR auf Tradegate (27. März 2026, 15:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Philip Spain
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 41,5
Kursziel alt: 41,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philip Spain
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 41,5
Kursziel alt: 41,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
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