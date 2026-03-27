BARCLAYS stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16500 Pence belassen. Der Antikörper Tozorakimab habe in Studien gegen die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung - kurz COPD - breiten Erfolg gehabt, schrieb James Gordon am Freitag. Mit Wirkung in der Risikogruppe vorheriger Raucher und in der breiten Patientengruppe sei es der erste "Doppelsieg" eines Mittels, das den Botenstoff Interleukin-33 (IL-33) als Entzündungsantrieb blockiert. Gordon hat momentan einen Spitzenumsatz von 3 Milliarden Dollar mit einer Chance von 60 Prozent in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt. Er könnte aber auch bei über 5 Milliarden Dollar liegen, wenn Astrazeneca den "IL-33-Markt" für sich alleine habe./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 09:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 09:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 09:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 09:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,56 % und einem Kurs von 166,4EUR auf Tradegate (27. März 2026, 15:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 165
Kursziel alt: 165
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 165
Kursziel alt: 165
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
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