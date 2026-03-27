ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Pernod Ricard auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro
- JPMorgan hält Pernod Ricard mit Ziel 90 Euro stabil
- Celine Pannuti bewertete Fusion mit Brown-Forman
- Fusion würde über 14,7 Mrd bringen und US-Präsenz stärken
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Celine Pannuti bewertete am Donnerstagabend eine mögliche Fusion mit Brown-Forman. Das fusionierte Unternehmen würde auf einen Umsatz von etwas über 14,7 Milliarden Euro kommen und Pernod-Ricard eine stärkere Präsenz auf dem US-Markt verschaffen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 22:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 22:33 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pernod Ricard Aktie
Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,01 % und einem Kurs von 63,28 auf Tradegate (27. März 2026, 15:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pernod Ricard Aktie um -9,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard bezifferte sich zuletzt auf 15,98 Mrd..
Pernod Ricard zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,4700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 97,00EUR was eine Bandbreite von +16,93 %/+51,23 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 90 Euro
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Community Beiträge zu Pernod Ricard - 853373 - FR0000120693
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Schlechter deal
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Diageo mit schlechten Zahlen und Halbierung der Dividende. Die Menschen trinken einfach nicht mehr. Was wird das für Pernod bedeuten?
Ich habe auch damit spekuliert hier eine Position zu eröffnen. Habe mich dagegen entschieden.