JPMorgan belässt Pernod Ricard auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pernod Ricard Aktie

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,01 % und einem Kurs von 63,28 auf Tradegate (27. März 2026, 15:31 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pernod Ricard Aktie um -9,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,17 %.

Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard bezifferte sich zuletzt auf 15,98 Mrd..

Pernod Ricard zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,4700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 97,00EUR was eine Bandbreite von +16,93 %/+51,23 % bedeutet.