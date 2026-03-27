Weitere Verluste - Iran-Krieg und China-News belasten

@Speedy
eigentlich haben wir Deine Fragen bzw. Bedenken zum NBIM-II und
zu den Dividenden schon mal geklärt. Bild:
https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif Will aber
nochmals explizit darauf eingehen - nicht nur wegen Dir, sondern
weil ich das allgemeine Gejammere, wie schlecht es uns doch geht,
einfach nicht mehr hören kann. Ich komm ja ziemlich viel in der
Weltgeschichte rum, aber so eine negative Stimmung wie
hierzulande trifft man nirgendwo. Und dabei geht es den Menschen
in Mallorca oder Kapverden oder Oman, Bali und Rumänien bestimmt
nicht besser als uns. Bild:
https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
Ob man in Süddeutschland besser verdient als in anderen
Regionen?? Keine Ahnung. Aber da ich gewohnt bin offen über
Finanzen zu sprechen, will ich das Thema mal konkret angehen.
Zumal ich bei meinen Zahlen weder Gefahr laufe, bemitleidet zu
werden, noch damit prahlen zu können. Wir hatten bis zu meinem
Renteneintritt ein monatliches Nettoeinkommen von ca. 5500-6000€,
was genau dem Durchschnitt entspricht. Also die berühmte
Mittelschicht:
Davon konnte ich immerhin über viele Jahre meine Depot-Sparrate
von 800€ durchziehen. Auch 6-7 Jahre Studium vom Sohn wurden mit
ca. 1200€ im Monat unterstützt. Blieb immer noch genügend um ca.
1000€ auf ein Sparkonto wegzulegen, falls mal eine neue Heizung
oder ein Auto fällig ist. Und Du darfst mir glauben, auch vom
Rest konnten wir gut leben. OK, wir sind nicht luxusverwöhnt - es
musste nicht immer das teuerste Auto oder Handy sein. Auch geht
man da nicht jeden Tag ins Restaurant oder jede Woche zum Friseur
oder Maniküre. Und auch beim Einkaufen achtet meine Frau -
gewohnt von der harten Phase mit meinem Rumänien-Pleite - auf
Preise und kauft nicht wahllos ein. Und es geht weiter mit dem
Urlaub wo wir nicht unbedingt 5 Sterne-Spa-Ressort buchen. Die
Achensee-Clique kennt mich da besser: fühl mich im Klara wohler
als im Christina. Bild:
https://img.wallstreet-online.de/smilies/yawn.gif (sind beides
Unterkünfte in Pertisau).
Insofern kann ich schwer nachvollziehen, wenn einer hier kommt
und sich beklagt dass man nichts sparen kann oder dass sich
Altersvorsorge nicht lohnt. Klar, eine alleinerziehende Mutter
ist da in einer speziellen Lage. Aber wo 2 Einkommen sind, gibt
es immer eine Möglichkeit, paar €€ auf die Seite zu legen. Aber
bei den meisten hapert es auf der Ausgabenseite - man will ja
schließlich alles mitmachen und zeigen was für eine tolle Sachen
- Auto, Klamotten, Elektronik usw. - man sich gönnt.
Und jetzt zum Thema Rentenlücke: hab ja schon mal geschrieben.
Mit unseren 3 Renten und den Divieinkünften kommen wir fast
punktgenau auf obige Beträge. Also so gut wie keine Lücke. Und
unser Junior ist seit September aus dem Familienbudget gefallen
und verdient sein eigenes Geld. Und das nicht zu knapp. Bild:
https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif Dementsprechend
schau ich optimistisch in die Rentenphase - welche ja zeitlich
begrenzt ist. Also sollte man die auch jeden Tag genießen.
Ich will mit diesen Berechnungen nur zeigen, dass man sehr wohl
etwas erreichen kann und kann nur jedem Junior und Newbie
nahelegen, seine Altersvorsorge (zumindestens teilweise) in die
eigenen Hände zu nehmen. Wird einem nichts geschenkt im Leben.
Letzter Punkt - meine Dividenden. Hab ja schon öfter gesagt dass
ich mit ca. 6% wahrscheinlich die höchste DR übers Gesamtdepot
hier im Thread hab. Bin das Risiko eingegangen und hab mich nicht
auf Dividendensteigerer mit 0,5-1,5% DR fixiert, sondern hab in
den letzten 5-6 Jahren fast nur oberhalb der 5%-Marke gekauft.
Ist zwar ab und zu schiefgegangen (meine 3-4 Problem-BDCs z.B)
aber in unzähligen Fällen waren es reine Glückstreffer. Und zu
den 8-10-12% DR bei Kauf kamen teilweise mehrere 100% Kursgewinne
dazu. Hab ja erst neulich als Beispiel meine Banken aufgezählt.
Gibt aber auch noch genügend andere Werte die Spaß machen. Gerade
gestern einen dreistelligen Betrag Q-Divi von Flex eingebucht,
welche ich vor Jahren optimal eingekauft hab.
Und wenn Du jetzt bei 300-400k (nehmen wir die Mitte) Depotwert
6% DR rechnest, den doppelten Freibetrag nimmst, dann bleiben
genau 16.000€ Nettodividenden übrig. Genau den Betrag den ich
dieses Jahr als Ziel aufgerufen hab. Mal schaun ob ich das
erreiche - die März-Statistik die ich in paar Tagen
veröffentliche wird schon mal eine grobe Richtung vorgeben.
Ich drück Dir auf jeden Fall die Daumen dass auch Du Deine
Strategie findest. Und diese auch knallhart über die nächsten
Jahre durchziehst. Wirst sehen, dann bist Du bestimmt genauso
zufrieden und entspannt wie ich. 👍