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    ROUNDUP/Aktien New York

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    Weitere Verluste - Iran-Krieg und China-News belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen weiter unter Druck durch Irankrieg
    • Steigende Ölpreise mahnen Anleger zur Vorsicht
    • Chinas Untersuchung drückt Stimmung und Indizes
    ROUNDUP/Aktien New York - Weitere Verluste - Iran-Krieg und China-News belasten
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Freitag ihre Talfahrt fortgesetzt. Der anhaltende Iran-Krieg und die weiter steigenden Ölpreise mahnen die Anleger zur Vorsicht. Zudem drückte Chinas Entscheidung, vor dem erwarteten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Präsident Xi Jinping eine Handelsuntersuchung gegen die USA einzuleiten, auf die Stimmung.

    Zuletzt sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,77 Prozent auf 45.604 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,79 Prozent auf 6.426 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,11 Prozent auf 23.326 Punkte bergab. Angesichts der zwischenzeitlichen Erholung am Montag und Mittwoch steuert der Dow aber nur auf einen minimalen Wochengewinn zu, während sich beim Nasdaq 100 ein kräftiges Minus von 2,4 Prozent abzeichnet.

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    Im Nahen Osten ist weiter keine Entspannung in Sicht. Eine paramilitärische iranische Miliz verwehrte drei Containerschiffen die Fahrt durch die Straße von Hormus. Am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump sein Ultimatum für eine Wiedereröffnung der Meerenge erneut verlängert. Die angekündigten Angriffe auf Irans Energieinfrastruktur verschob er um weitere zehn Tage auf den 6. April.

    Der Verteidigungsminister des US-Bündnispartners Israel kündigte eine Ausweitung der israelischen Angriffe im Iran an. Als Grund nannte er den andauernden Raketenbeschuss aus dem Land auf Israel. Die Verlängerung des US-Ultimatums an den Iran zur Freigabe der Straße von Hormus mindere die Risiken nicht, und das sei an den Märkten spürbar, sagte Stephen Innes von SPI Asset Management.

    China reagierte derweil mit zwei Untersuchungen gegen die USA auf entsprechende Schritte der USA vor zwei Wochen. Das Handelsministerium in Peking teilte mit, die Verfahren richteten sich gegen US-Praktiken, die den Absatz chinesischer Waren in den USA behinderten. Der Handelsstreit zwischen beiden Ländern läuft seit Jahren, hatte sich nach einem Treffen von Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping im vergangenen Oktober aber vorerst etwas beruhigt.

    Die Aktien der Ölriesen Exxon Mobil und Chevron reagierten mit Kursgewinnen von 2,6 und 1,8 Prozent auf die weiter steigenden Ölpreise.

    Ansonsten standen an den New Yorker Börsen vor dem Wochenende Titel aus der zweiten Reihe im Fokus. Unity Software sprangen um 9,5 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte unerwartet gute vorläufige Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal bekanntgegeben.

    Die Titel von Argan Inc schossen sogar um knapp 30 Prozent hoch, nachdem der Kraftwerksbauer bei Umsatz und Gewinn je Aktie im vergangenen Quartal die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen hatte.

    Für die Anteilsscheine von Rocket Pharmaceuticals ging es indes trotz positiver Nachrichten um fast 15 Prozent bergab. Die US-Gesundheitsbehörde FDA erteilte dem Medikament Kresladi des Arzneimittelentwicklers die Marktzulassung. Kresladi wird für die Behandlung einer seltenen Erkrankung der weißen Blutkörperchen bei Kindern eingesetzt./gl/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Chevron Corporation Aktie

    Die Chevron Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 182,9 auf Tradegate (27. März 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Chevron Corporation Aktie um +5,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Chevron Corporation bezifferte sich zuletzt auf 364,82 Mrd..

    Chevron Corporation zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8800 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 175,00USD.




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