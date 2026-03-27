Michigan-Konsumklima sinkt stärker als erwartet - Iran-Krieg belastet

MICHIGAN (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im März stärker als erwartet eingetrübt. Die Auswirkungen des Iran-Kriegs belasten. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel laut der am Freitag veröffentlichten zweiten Schätzung um 3,3 Punkte auf 53,3 Punkte. Dies ist der niedrigste Stand seit Dezember. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Rückgang auf 54 Punkte erwartet. In einer ersten Schätzung waren noch 55,5 Punkte ermittelt worden.

Die Bewertung der aktuellen Lage verschlechterte sich unerwartet. In einer ersten Schätzung war noch ein Anstieg ermittelt worden. Die Erwartungen trübten sich deutlicher ein, als in einer ersten Schätzung ermittelt.