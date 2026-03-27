JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Analystenkonferenz nach der Bekanntgabe des Geschäftsberichts sei solide gewesen, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Umsatzprognosen für den Essenslieferanten erhöhte er für die Jahre 2026 bis 2028 um jeweils 1 Prozent./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,00 % und einem Kurs von 16,81EUR auf Tradegate (27. März 2026, 15:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,00 € , was eine Steigerung von +66,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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