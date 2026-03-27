JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Analystenkonferenz nach der Bekanntgabe des Geschäftsberichts sei solide gewesen, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Umsatzprognosen für den Essenslieferanten erhöhte er für die Jahre 2026 bis 2028 um jeweils 1 Prozent./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,00 % und einem Kurs von 16,81EUR auf Tradegate (27. März 2026, 15:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
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