Steinmeier unterschreibt Gesetz zum Spritpreispaket
- Steinmeier unterschreibt, Gesetz tritt in Kraft
- Preise an Tankstellen nur einmal täglich um 12 Uhr
- Bundeskartellamt stärker befugt gegen Überpreise
BERLIN (dpa-AFX) - Nur wenige Stunden nach der Zustimmung des Bundesrats zum Maßnahmenpaket gegen hohe Spritpreise hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das entsprechende Gesetz ausgefertigt. Mit seiner Unterschrift kann das Gesetz in Kraft treten, sobald es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht ist. Das Maßnahmenpaket war erst am Donnerstag von Bundestag und am Freitagvormittag vom Bundesrat beschlossen worden.
Damit treten die schärferen Regeln für Spritpreiserhöhungen an den Tankstellen rechtzeitig vor dem Osterreiseverkehr in Kraft. Spritpreisänderungen teils im Stundentakt, wie sie bislang an der Tagesordnung waren, wird es dann nicht mehr geben. Künftig dürfen an deutschen Tankstellen die Preise nur noch einmal täglich erhöht werden, und zwar um 12.00 Uhr mittags. Preissenkungen sind dagegen weiterhin jederzeit möglich.
Außerdem bekommt das Bundeskartellamt mehr Befugnisse gegen überhöhte Preise. Unternehmen müssen künftig darlegen, dass Preissteigerungen sachlich gerechtfertigt sind. Dadurch soll es für das Kartellamt deutlich leichter werden, gegen überhöhte Spritpreise vorzugehen./sk/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 6,691 auf Tradegate (27. März 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +2,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 225,14 Mrd..
Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3717. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,63GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -17,76 %/+12,15 % bedeutet.