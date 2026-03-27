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    Polens Parlament macht Weg für Spritpreispaket frei

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehrwertsteuer Treibstoffe von 23 auf 8 Prozent gesenkt
    • Täglicher maximaler Einzelhandelspreis für Kraftstoff
    • Polen beobachtet Tanktourismus und droht hohe Geldbußen
    Polens Parlament macht Weg für Spritpreispaket frei
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen reagiert auf die steigenden Ölpreise und will die Steuerabgaben auf Benzin und Diesel senken. Außerdem soll künftig ein maximaler Kraftstoff-Einzelhandelspreis gelten, der täglich von der Regierung festgelegt wird. Beide Kammern des Parlaments stimmten zwei entsprechenden Gesetzentwürfen der Mitte-Links-Regierung von Donald Tusk zu. Damit sie in Kraft treten können, muss nun noch Präsident Karol Nawrocki unterschreiben.

    Die Pläne der Regierung sehen vor, die Mehrwertsteuer für Treibstoffe von bislang 23 Prozent auf 8 Prozent zu senken. Außerdem erhält der Energieminister die Möglichkeit, bis Ende Juni die Höhe der Energiesteuer auf Treibstoff zu reduzieren. Die Regierung hat bereits eine Senkung auf das nach EU-Recht zulässige Minimum von umgerechnet knapp sieben Cent pro Liter Benzin und Diesel angekündigt.

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    Preissenkung schon vor Ostern geplant

    Überdies soll künftig ein maximaler Kraftstoff-Einzelhandelspreis gelten, der täglich vom Energieminister auf der Grundlage der durchschnittlichen Großhandelspreise und der Betriebskosten der größten Lieferanten festgelegt wird. Verstöße können mit Geldbußen von umgerechnet bis zu 230.000 Euro geahnt werden.

    Regierungschef Donald Tusk sagte, er rechne eher mit einer Eskalation der Situation im Nahen Osten als mit einer Beruhigung. Daher gehe man auch nicht davon aus, dass sich die Lage auf dem Treibstoffmarkt bald verbessere.

    Die niedrigeren Treibstoffpreise sollen nach Plänen der Regierung bereits vor Karfreitag greifen. Man habe das Spritpreispaket schnell verabschiedet, da mit den Ostertagen auch höhere Reiseaktivität bevorstehe, was für viele Familien höhere Kosten bedeute, sagte Tusk.

    Polens Regierung will ein Auge auf Tanktourismus haben

    In Polen ist Treibstoff grundsätzlich sehr viel billiger als in Deutschland. Dies hatte kurz nach Beginn des Kriegs im Nahen Osten für erheblichen Tanktourismus in den Grenzregionen gesorgt. Doch auch in Deutschlands Nachbarland sind die Preise in den letzten Wochen sehr stark gestiegen. Dies geht aus den Daten der EU-Kommission hervor, die einmal pro Woche Durchschnittspreise für die Länder veröffentlicht.

    Die aktuellsten Zahlen stammen vom Montag, sie weisen für Superbenzin im Vergleich zum letzten Montag vor Kriegsbeginn einen Anstieg um rund 31 Cent pro Liter aus, für Diesel ein Plus von rund 57 Cent. Das sind ähnliche Preisanstiege wie in Deutschland.

    Tusk betonte bereits am Donnerstag, derzeit seien keine Beschränkungen beim Kraftstoffverkauf geplant. Allerdings werde die Regierung den Markt im Hinblick auf ein mögliches Auftreten von Tanktourismus beobachten. Sollte dieser zunehmen, sei die Einführung zusätzlicher Gegenmaßnahmen möglich, kündigte der Ministerpräsident an./dhe/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 6,691 auf Tradegate (27. März 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +2,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 225,14 Mrd..

    Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3717. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,63GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -17,81 %/+12,08 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu BP - 850517 - GB0007980591

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um erhöhte Öl- und Treibstoffpreise durch Iran-/Hormus‑Konflikte, LNG‑Exports und Lieferstörungen, sichtbare Auswirkungen auf Benzin/Diesel (US‑Durchschnitt ~3,98 $, Diesel‑ATH in Kalifornien). Diskutiert wird, dass BP und Energieaktien endlich vom höheren Ölpreis profitieren sollten; Erwartung dauerhafter höherer Ölpreise, Debatten zu Sonderdividenden vs. Übergewinnsteuer sowie Betriebsrisiken (Farmer/Minen) durch Dieselknappheit.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BP eingestellt.

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