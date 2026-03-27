BASF verlässt Industriepark Höchst
- BASF bereitet Verkauf der Produktionsanlagen vor
- Vereinbarung mit ProChem InnoTec unterzeichnet
- Alle BASF Produktionsanlagen im Industriepark betroffen
LUDWIGSHAFEN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern BASF bereitet den Verkauf der Produktionsanlagen am Standort Industriepark Höchst vor. Mit der ProChem InnoTec GmbH sei eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen mit. Der Abschluss der Transaktion mit dem Frankfurter Chemieunternehmen werde für das Ende des ersten Quartals nächsten Jahres erwartet. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.
BASF hatte bereits Mitte 2024 angekündigt, sich wegen des Kostendrucks von dem Industriepark im Frankfurter Stadtteil Höchst zu trennen. Alle BASF-Produktionsanlagen in dem Industriepark seien von dem Verkauf betroffen, teilte Nicolai Wörz, Geschäftsführer BASF Agricultural Solutions GmbH, mit. Diese seien bislang für die Produktion von Glufosinat-Ammonium genutzt worden, dessen Herstellung zum Ende des Jahres 2024 eingestellt wurde./glb/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,69 % und einem Kurs von 51,92 auf Tradegate (27. März 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +12,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,31 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 46,30 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -9,34 %/+17,67 % bedeutet.
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Ich bin gespannt.
Das Werk produziert ausschließlich für China, bezieht Rohstoffe über einen eigenen Tiefseehafen und Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. Kritiker warnen vor Abhängigkeit von einem autokratisch regierten Land und dem Taiwan-Risiko. Warum BASF dennoch richtig liegen könnte – und was das Schicksal der deutschen Autobauer damit zu tun hat stellte das HANDELSBLATT (kostenpflichtig) zusammen:
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/industrie-in-china-dieses-neue-werk-entscheidet-ueber-die-zukunft-von-basf/100211220.html
Insgesamt ist die Eröffnung des Verbundstandorts in China sehr positiv zu sehen. Damit ist das größte BASF Investitionsvorhaben abgeschlossen. Dadurch werden zumindest dort nicht mehr die Milliarden von Euro investiert, die ja auch irgendwo herkommen mussten. In Zukunft wird das Werk Einnahmen generieren, was ja für den Cash Flow sehr positiv ist. BASF kann sich jetzt auf die weitere Optimierung der Produktion und alle möglichen Ideen zur Erhöhung der Profitabilität konzentrieren. Die angespannte Lage auf dem Weltmarkt für Chemikalien wird sicher weiter anhalten. Aber Iran fällt als Quelle für billige Basischemikalien auf absehbare Zeit weg. Auch der Rest der arabischen Nationen wird durch die iranischen Angriffe und der Blockade der Straße von Hormus weniger exportieren können. Da sowohl Venezuela als auch der Iran als Lieferant für billiges Öl an China weggefallen sind, werden sich auch chinesische Chemieprodukte verteuern, was wiederum gut ist für den BASF Verbundstandort in Kuantan (Malaysia).