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    BASF verlässt Industriepark Höchst

    Für Sie zusammengefasst
    • BASF bereitet Verkauf der Produktionsanlagen vor
    • Vereinbarung mit ProChem InnoTec unterzeichnet
    • Alle BASF Produktionsanlagen im Industriepark betroffen
    BASF verlässt Industriepark Höchst
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    LUDWIGSHAFEN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern BASF bereitet den Verkauf der Produktionsanlagen am Standort Industriepark Höchst vor. Mit der ProChem InnoTec GmbH sei eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen mit. Der Abschluss der Transaktion mit dem Frankfurter Chemieunternehmen werde für das Ende des ersten Quartals nächsten Jahres erwartet. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

    BASF hatte bereits Mitte 2024 angekündigt, sich wegen des Kostendrucks von dem Industriepark im Frankfurter Stadtteil Höchst zu trennen. Alle BASF-Produktionsanlagen in dem Industriepark seien von dem Verkauf betroffen, teilte Nicolai Wörz, Geschäftsführer BASF Agricultural Solutions GmbH, mit. Diese seien bislang für die Produktion von Glufosinat-Ammonium genutzt worden, dessen Herstellung zum Ende des Jahres 2024 eingestellt wurde./glb/DP/stw

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    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,69 % und einem Kurs von 51,92 auf Tradegate (27. März 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +12,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 46,30 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -9,34 %/+17,67 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen der Eröffnung des 8,7‑Mrd.-€‑Standorts in Zhanjiang für Kurs und Bewertung von BASF: Konzernchef warnt vor einem überversorgten Markt und schwächerer Profitabilität anfangs; Diskussion über China‑Abhängigkeit und noch ausstehende Folgebauten (Vollbetrieb wohl erst 2030). Analysten sehen trotz Risiken Potenzial bis 55 € wegen Effizienzmaßnahmen; Debatten zu Rohstoff‑/Energiekosten und relativer Stärke der Aktie.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.

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