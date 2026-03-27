BASF verlässt Industriepark Höchst

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,69 % und einem Kurs von 51,92 auf Tradegate (27. März 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +12,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,31 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 46,30 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -9,34 %/+17,67 % bedeutet.