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    Pasinex schließt erste Tranche einer überzeichneten, nicht vermittelten Privatplatzierung ab

    Pasinex schließt erste Tranche einer überzeichneten, nicht vermittelten Privatplatzierung ab
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Toronto, Ontario – 27. März 2026 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE; FWB: PNX) („Pasinex“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es die erste Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung von Einheiten („Einheiten“) mit Bruttoerlösen in Höhe von 1.613.000 C$ (das „Angebot“), die zuvor am 23. Februar 2026 bekannt gegeben worden war, abgeschlossen hat. Diese Finanzierung folgt auf die jüngsten Verkäufe von hochgradigem Zinkmaterial aus der unternehmenseigenen Mine Pinargozu in der Türkei und unterstützt die Weiterentwicklung der Förder- und Erschließungsaktivitäten.

     

    Das Unternehmen geht davon aus, die Finanzierung bis Ende April offen zu halten, wobei kontinuierliches Interesse zu zusätzlichen Zusagen in Höhe von etwa 200.000 C$ führen dürfte, wodurch sich das potenzielle Finanzierungsvolumen auf fast 2,0 Millionen C$ belaufen würde.

     

    Details des Angebots

     

    -          Ausgegebene Wertpapiere: 16.270.000 Einheiten zu einem Preis von 0,10 C$ pro Einheit. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben (1/2) Warrant, wobei jeder ganze Warrant 24 Monate lang zu einem Preis von 0,15 C$ pro Stammaktie ausgeübt werden kann.

    -          Aktienkapital: Nach dem Abschluss der ersten Tranche des Angebots verfügt das Unternehmen über 254.489.081 ausgegebene und ausstehende Stammaktien.

    -          Vermittlungsprovisionen: Das Unternehmen zahlte Vermittlungsprovisionen in Höhe von 8.050 C$ in bar und gab 140.000 Einheiten aus, jeweils vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze.

    -          Beteiligung von Insidern: Insider zeichneten insgesamt 970.000 Einheiten (Bruttoerlöse in Höhe von 97.000 C$). Die Beteiligung von Insidern stellt gemäß MI 61-101 eine Transaktion mit nahestehenden Parteien dar. Das Unternehmen macht von den Ausnahmen von den Anforderungen hinsichtlich einer formellen Bewertung und der Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 Gebrauch.

    -          Haltefrist: Sämtliche Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, werden gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht einer statutenmäßigen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Ausstellungsdatum unterliegen.

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