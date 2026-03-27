Börsenstart USA - 27.03. - US Tech 100 schwach -1,29 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:50) bei 45.610,05 PKT und fällt um -0,96 %.

Top-Werte: Chevron Corporation +1,86 %, Johnson & Johnson +1,02 %, Merck & Co +0,97 %, Walmart +0,91 %, Coca-Cola +0,79 %

Flop-Werte: Amazon -3,29 %, Salesforce -2,79 %, Cisco Systems -2,74 %, Visa (A) -2,55 %, IBM -2,50 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:50) bei 23.322,45 PKT und fällt um -1,29 %.

Top-Werte: The Kraft Heinz Company +2,62 %, Constellation Energy +2,15 %, Micron Technology +1,65 %, American Electric Power +1,35 %, Baker Hughes Company Registered (A) +1,29 %

Flop-Werte: Datadog Registered (A) -8,21 %, Arm Holdings -7,17 %, Palo Alto Networks -6,18 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -6,15 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -5,80 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:51) bei 6.426,24 PKT und fällt um -1,00 %.

Top-Werte: Entergy +7,28 %, Campbell Soup +5,02 %, Brown-Forman Registered (B) +4,31 %, Albemarle +3,88 %, McCormick +3,58 %

Flop-Werte: Datadog Registered (A) -8,21 %, Coinbase -6,91 %, Skyworks Solutions -6,44 %, Palo Alto Networks -6,18 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -5,80 %