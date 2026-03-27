Datadog Registered (A) Aktie stürzt brutal ab. Was steckt dahinter? 27.03.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Datadog Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -8,21 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,60 %, geht es heute bei der Datadog Registered (A) Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Datadog Registered (A) Verluste von -9,43 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Datadog Registered (A) Aktie damit um -12,54 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,29 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Datadog Registered (A) um -7,18 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,29 % geändert.

Datadog Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,54 % 1 Monat +10,29 % 3 Monate -9,43 % 1 Jahr +7,90 %

Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

Es gibt 328 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,26 Mrd.EUR € wert.

Datadog Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Datadog Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Datadog Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.